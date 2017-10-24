Banliyö hattı için geri sayım başladı

Kapandığında 2 yıl içinde bitirileceği açıklanan ancak yaşanan sorunların ardından bir türlü açılayamayan banliyö hatlarının açılışı 2018 yılı sonu olarak planlanıyor. Raylar söküldükten sonra adeta patika yol görünümündeki eski banliyö hattının bulunduğu alanda şu anda zemin güçlendirme ve istasyon çalışmaları devam ediyor. Banliyö hattı metro standartlarına yükseltilecek. Bu hatta çalışan eski banliyö trenleri ise 4 yıla aşkın bir süredir Haydarpaşa Garı'nda bekliyor.

MARMARAY’LA ENTEGRE

Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci-Halkalı hatlarının bulunduğu bölümlerde çalışmalar hızla ilerliyor. Şu anda istasyon ve zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada, Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.

Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı'nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi ise sürüyor. Haydarpaşa tren garının gümrük tarafına doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor.