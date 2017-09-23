Bankayı dize getiren doktor! Kredi fazla faizin 3 katını geri aldı

İstanbul Tüketici Mahkemesi, Ballıoğlu'nun ödediği fazla faiz miktarının 3 katının banka tarafından davacıya geri ödenmesini kararlaştırdı. Ballıoğlu'nun avukatı Orkun Güleç, bu kararın emsal teşkil edeceğini ve söz konusu bankalardan kredi çekenlerin de dava açarak ödedikleri fazla faizi geri alabileceklerini söyledi.



Rekabet Kurulu'nun, 8 Mart 2013'te 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla kartel oluşturduğunu belirlemesinin ardından İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirten Güleç, "Müvekkilimin 2008 yılında aldığı bir kredi nedeniyle bankaların anlaşıp faizlerini artırması sonucu yüksek faiz ödediği gerekçesiyle dava açtık. İstanbul Tüketici Mahkemesi de önceki gün verdiği kararla, kredi çekilen bankayı aldığı fazla faiz miktarının 3 katını geri vermeye ve tazminat ödemeye mahkum etti" dedi. Avukat Güleç, mahkemenin bu kararının yüzbinlerce banka müşterisi için emsal nitelikte olduğunu söyledi.

30 MİLYON MAĞDUR



2007-2011 yılları arasında kartel faiz oranından mağdur olanların sayısı, konut, taşıt ve bireysel olmak üzere 30 milyona yakın vatandaşın kredi kullandığı kaydedildi. Rekabet Kurulu'nun ceza kararının ardından bankalara binlerce vatandaşın fazla ödediği faiz parasını geri alabilmek için dava açtığı kaydedildi. İzmirli doktor Ballıoğlu'nun kazandığı bu dava diğer dava açanlar için de umut oldu.



100 bin liralık kredi için 38 bin lira geri alınabilir



Uzmanlar, ödenen faiz parasının nasıl hesaplanacağıyla ilgili şöyle bir örnek verdi: 100 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi çekildiğini varsayalım. 15 baz puan 'kartel faizi' kadar zarar hesabı yapılırsa, yüzde 1,0 faizle çekilirse 172 bin 115 lira eder. Ancak bankaların o dönem aralarında anlaşması nedeniyle faizler yükseldi. Bu nedenle yüzde 1,15 faiz oranı ile kredi çekilirse ödenecek miktar 172 bin 115 liradan 184 bin 875 liraya çıkar. Aradaki fazladan alınan faizin 100 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisine krediye yansıyan tutarı, 12 bin 714 lira eder. İşte ödenen bu fazla faizinin oluşturduğu fark tutarının bu davadaki gibi 3 katı oranında tazminat verileceği hesaplanırsa, 100 bin lira kredi çeken bir vatandaşın 38 bin 143 lira tazminat kazanabilmesi sözkonusu olabilir. Yeni Asır