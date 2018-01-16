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    Bankamatik dolandırıcıları böyle yakalandı

    İHA
    16.01.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Yalova'da ATM'ye yerleştirdikleri apart fark edilince apartı alıp kaçmaya çalışan iki dolandırıcı vatandaşlar tarafından yakalandı.

    Olay, Yalova'da bir bankanın İstanbul Caddesi üzerindeki ATM'sinde meydana geldi. Dolandırıcıların taktığı aparat, ATM'den para çekmek isteyen vatandaşın elinde kaldı. Bu sırada bankamatik çevresinde bekleyen dolandırıcılardan biri, banka müşterisinin elinden aparatı alarak kaçtı.

    Çok sayıda esnaf ve vatandaş, kaçan şahısları Yağmur Sokak başında bulunan bir marketin önünde yakaladı. Arbede sırasında yaşanan boşluktan faydalanan zanlılar marketin bodrumuna saklanmaya çalıştı.

    Olay yerine gelen polis, isimleri öğrenilemeyen iki zanlıyı bodrumdan çıkartarak gözaltına aldı. Suç aleti aparatsa bir bisiklette bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

    Etiketler: bankamatik fareleri , bankamatik dolandırıcılığı
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