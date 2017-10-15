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Bankalardan ulaştırmaya 127 milyar lira kredi

AA
15.10.2017 - 12:04 | Son Güncelleme:

Bankalar ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmalara ağustos sonu itibarıyla 127 milyar milyar liralık kredi desteği sağladı - Bu alandaki kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 düzeyinde gerçekleşti

Bankaların ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmalara kullandırdığı kredi miktarı, bu yılın ağustos sonu itibarıyla 127 milyar lirayı aştı.

Son dönemde ulaştırma, denizcilik ve haberleşme projelerindeki artış bu alandaki firmaların bankalardan kullandığı kredilere de yansıdı.

AA muhabirinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı ağustos sonu itibarıyla 127 milyar lirayı aştı. Söz konusu alandaki kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 oldu.

Bankacılık sektörünün toplam nakdi krediler toplamı ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 16,2 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 6,6'lık bölümünü ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında verilen krediler oluşturdu.

Geçen yıl ağustos sonunda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 100 milyar 812 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Bu alandaki takipteki kredilerin tutarı geçen yılın ağustos sonunda 2,4 milyar lira iken, bu yılın ağustos sonu itibarıyla 3,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA KREDİ "DİĞER TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE" KULLANILDI

Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında bankalardan en fazla krediyi diğer taşımacılık faaliyetleri ve depolama sektörü kullandı. Ağustos sonu itibarıyla bu sektördeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 24,3 milyar lira oldu. Bu sektörü 22,4 milyar liralık krediyle haberleşme, 17,8 milyar liralık krediyle karayolu yolcu taşımacılığı, 17,6 milyar liralık krediyle motorlu ve diğer araçların imalatı sektörü izledi.

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