Bankalardan ‘kuluçka’ atağı

Kendinizi yeterince güvende hissediyor musunuz?
Her ne kadar evimiz, kendimizi en fazla güvende hissettiğimiz yer olsa da, yaşadığımız bazı tatsız sürprizler evimizin de, gerekli önlemler alınmadıkça en güvenli yer olmadığını gösteriyor... Olası...
BİR fikrin hayata geçebilmesi için kurulan kuluçka merkezleri, girişimcilik ekosisteminin en önemli sacayaklarından birini oluşturuyor. Daha çok üniversitelerin bünyesinde kurulan kuluçka merkezleri, artık bankaların da odaklandığı noktaların başında gelmeye başladı. Bankacılık ve finans sektörlerinin yanı sıra farklı alanda yer alan girişimcilere de destek verilen bu merkezlerin hızlandırma programları sunduğu fırsatlar açsından da dikkat çekiyor. Bankaların kuluçka merkezleri, girişimcilere finansal desteğin yanı sıra mentorluk hizmetleri, networking (tanışma) aktiviteleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü olmak, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı gibi farklı alanda imkânlar yaratıyor. Kuluçka merkezlerinin en büyük avantajlarından biri ise gerek teknik anlamdan gerekse sosyal ve motivasyonel anlamda birçok girişimi aynı çatı altında buluşturmaları. Bu buluşmadan da güçlü bir sinerji yaratılıyor. Peki hangi banka hangi girişimlere ne imkanlar sunuyor? İşte Türkiye’deki bankaların kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları...
7 farklı lokasyonda
TÜRK Ekonomi Bankası’nın kurduğu TEB Girişim Evi içinde bulunan Kuluçka Merkezi, teknoloji, bilişim, yazılım başta olmak üzere katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere ticari hızlandırma ve büyüme yönetimi programı hizmeti veriyor. Girişimciler başta İstanbul’da Batı Ataşehir TEB Girişim Evi, İTÜ Arı Çekirdek ve EOfis’in İstanbul’daki 7 farklı lokasyonu olmak üzere toplamda 9 farklı lokasyonda projelerini geliştirebiliyor. TEB Kuluçka Merkezi’nde girişimcilerin projelerini en hızlı şekilde ticarileştirebilmeleri için 6+6 aylık bir program uygulanıyor.
Destek verilen girişimlerden bazıları
Kolay IK
Segmentify
Uplifers
LeadTime
Medron Teknoloji
Zeka Kulübü
Shopinstar
TheSmartBlock
GastroClub
Bean Teknoloji
12 haftalık program
KATILIM bankası Albaraka Türk, hızlandırma merkezi Albaraka Garaj’ı geçtiğimiz aylarda hayata geçirdi. İlk dönem girişimcilerin seçildiği Albaraka Garaj’da finansal teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin kuluçka ve hızlandırma olanaklarıyla desteklenmesi sağlanıyor. Seçilen girişimler 12 haftalık yoğun bir mentorluk programına dahil oluyor. Ortak çalışma alanı, finansal destek, yönetim ekibi ile düzenli iletişim, eğitim programı ve workshop, mentorluk ve danışmanlık, birebir pazarlama gibi konularda destekler veriliyor.
Destek verilen girişimlerden bazıları
Techsign
Kartoon 3D
Omnibus
Rubic.io
Kobikit
İnooster
Hesapöder
Yemexpress
Akıllı Eksper
Vola
Fon desteği veriyor
KUVEYT Türk, Workinton işbirliğiyle ‘Lonca Girişimcilik Merkezi’ni ekosisteme kattı. 10 projeyle start verilen merkezde, girişimlere mentorlar, danışmanlar, geçmiş dönem girişimciler, yatırımcılar, uzmanlar ve yurtdışı danışmanlardan oluşan mentor takımıyla destek veriliyor. Ayrıca Kuveyt Türk, kendi bünyesindeki KT Portföy Yönetimi AŞ ile girişim sermayesi yatırım fonunu oluşturdu. Lonca‘yı tamamlayan girişimciler, eğer fonun yatırım büyüklüğü için uygun aşamaya gelmişlerse, bu fondan yatırım almak konusunda önceliğe sahip oluyorlar.
Destek verilen girişimlerden bazıları
Catchman
Crypto POS
KOBI ATM
Analitik (+3 Robot)
SmartFactoryTeam
Bisigortaci.com
Fosefi
Ratonik
Compocket
Üniversite desteği
GARANTİ Bankası, girişimcilik ekosistemini GarantiPartners Girişim Üssü ile destekliyor. 2015 yılında hayata geçirilen GarantiPartners, İstanbul Mecidiyeköy’de yer alıyor. Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla kurulan GarantiPartners’ın stratejik ortağı ise Boğaziçi Üniversitesi Melek Yatırımcılık Platformu (BUBA) oldu.
Destek verilen girişimlerden bazıları
Otsimo
Poltio
Fiyongo
Medlis
ACL Teslim
Icywave
Art 50
Flexsee
Bi Transfer
Yuvako
2’nci döneme başlıyor
TÜRKİYE İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House’un yönettiği Workup Girişimcilik Programı 2017’de başladı. Girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı olan programda, kabul edilen girişimlere iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, pazarlama ve sunum teknikleri, satış ve pazarlama eğitimleri, devlet hibeleri ve teknik danışmanlık desteği, mentor desteği veriliyor. Ayrıca girişimlere çalışma ortamı da sunuluyor.
Destek verilen girişimlerden bazıları
Boostfy
Banamama
E-kira
Mangr
Overstruct
Octovan
Stubridge
Scode
LittleSleeper
İnovatif işbirlikleri amaçlanıyor
FİNANS teknolojileri girişimleri (Fintech), startuplar ve inovatif çözümler sunan herkesle iletişim içinde olmak isteyen Akbank Lab, gelen projeleri 3 ay süren gözlemliyor. Hedeflenilen kazanımlara ulaşabileceği sonucuna varılması durumunda ise sunulan çözümleri hızlı bir şekilde yaygınlaştırarak müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda Akbank, Blockchain teknolojisi ile yurtdışı para transferleri projesinin yanı sıra, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonu, dijital ödemeler, finansal danışmanlık gibi alanlarda projeler yürütülüyor.