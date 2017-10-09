Bankalardan ‘kuluçka’ atağı

BİR fikrin hayata geçebilmesi için kurulan kuluçka merkezleri, girişimcilik ekosisteminin en önemli sacayaklarından birini oluşturuyor. Daha çok üniversitelerin bünyesinde kurulan kuluçka merkezleri, artık bankaların da odaklandığı noktaların başında gelmeye başladı. Bankacılık ve finans sektörlerinin yanı sıra farklı alanda yer alan girişimcilere de destek verilen bu merkezlerin hızlandırma programları sunduğu fırsatlar açsından da dikkat çekiyor. Bankaların kuluçka merkezleri, girişimcilere finansal desteğin yanı sıra mentorluk hizmetleri, networking (tanışma) aktiviteleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü olmak, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı gibi farklı alanda imkânlar yaratıyor. Kuluçka merkezlerinin en büyük avantajlarından biri ise gerek teknik anlamdan gerekse sosyal ve motivasyonel anlamda birçok girişimi aynı çatı altında buluşturmaları. Bu buluşmadan da güçlü bir sinerji yaratılıyor. Peki hangi banka hangi girişimlere ne imkanlar sunuyor? İşte Türkiye’deki bankaların kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları...

7 farklı lokasyonda

TÜRK Ekonomi Bankası’nın kurduğu TEB Girişim Evi içinde bulunan Kuluçka Merkezi, teknoloji, bilişim, yazılım başta olmak üzere katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere ticari hızlandırma ve büyüme yönetimi programı hizmeti veriyor. Girişimciler başta İstanbul’da Batı Ataşehir TEB Girişim Evi, İTÜ Arı Çekirdek ve EOfis’in İstanbul’daki 7 farklı lokasyonu olmak üzere toplamda 9 farklı lokasyonda projelerini geliştirebiliyor. TEB Kuluçka Merkezi’nde girişimcilerin projelerini en hızlı şekilde ticarileştirebilmeleri için 6+6 aylık bir program uygulanıyor.

Destek verilen girişimlerden bazıları

Kolay IK

Segmentify

Uplifers

LeadTime

Medron Teknoloji

Zeka Kulübü

Shopinstar

TheSmartBlock

GastroClub

Bean Teknoloji

12 haftalık program

KATILIM bankası Albaraka Türk, hızlandırma merkezi Albaraka Garaj’ı geçtiğimiz aylarda hayata geçirdi. İlk dönem girişimcilerin seçildiği Albaraka Garaj’da finansal teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin kuluçka ve hızlandırma olanaklarıyla desteklenmesi sağlanıyor. Seçilen girişimler 12 haftalık yoğun bir mentorluk programına dahil oluyor. Ortak çalışma alanı, finansal destek, yönetim ekibi ile düzenli iletişim, eğitim programı ve workshop, mentorluk ve danışmanlık, birebir pazarlama gibi konularda destekler veriliyor.



Destek verilen girişimlerden bazıları

Techsign

Kartoon 3D

Omnibus

Rubic.io

Kobikit

İnooster

Hesapöder

Yemexpress

Akıllı Eksper

Vola

Fon desteği veriyor

KUVEYT Türk, Workinton işbirliğiyle ‘Lonca Girişimcilik Merkezi’ni ekosisteme kattı. 10 projeyle start verilen merkezde, girişimlere mentorlar, danışmanlar, geçmiş dönem girişimciler, yatırımcılar, uzmanlar ve yurtdışı danışmanlardan oluşan mentor takımıyla destek veriliyor. Ayrıca Kuveyt Türk, kendi bünyesindeki KT Portföy Yönetimi AŞ ile girişim sermayesi yatırım fonunu oluşturdu. Lonca‘yı tamamlayan girişimciler, eğer fonun yatırım büyüklüğü için uygun aşamaya gelmişlerse, bu fondan yatırım almak konusunda önceliğe sahip oluyorlar.

Destek verilen girişimlerden bazıları

Catchman

Crypto POS

KOBI ATM

Analitik (+3 Robot)

SmartFactoryTeam

Bisigortaci.com

Fosefi

Ratonik

Compocket

Üniversite desteği

GARANTİ Bankası, girişimcilik ekosistemini GarantiPartners Girişim Üssü ile destekliyor. 2015 yılında hayata geçirilen GarantiPartners, İstanbul Mecidiyeköy’de yer alıyor. Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla kurulan GarantiPartners’ın stratejik ortağı ise Boğaziçi Üniversitesi Melek Yatırımcılık Platformu (BUBA) oldu.

Destek verilen girişimlerden bazıları

Otsimo

Poltio

Fiyongo

Medlis

ACL Teslim

Icywave

Art 50

Flexsee

Bi Transfer

Yuvako

2’nci döneme başlıyor

TÜRKİYE İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House’un yönettiği Workup Girişimcilik Programı 2017’de başladı. Girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı olan programda, kabul edilen girişimlere iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, pazarlama ve sunum teknikleri, satış ve pazarlama eğitimleri, devlet hibeleri ve teknik danışmanlık desteği, mentor desteği veriliyor. Ayrıca girişimlere çalışma ortamı da sunuluyor.

Destek verilen girişimlerden bazıları

Boostfy

Banamama

E-kira

Mangr

Overstruct

Octovan

Stubridge

Scode

LittleSleeper

İnovatif işbirlikleri amaçlanıyor

FİNANS teknolojileri girişimleri (Fintech), startuplar ve inovatif çözümler sunan herkesle iletişim içinde olmak isteyen Akbank Lab, gelen projeleri 3 ay süren gözlemliyor. Hedeflenilen kazanımlara ulaşabileceği sonucuna varılması durumunda ise sunulan çözümleri hızlı bir şekilde yaygınlaştırarak müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda Akbank, Blockchain teknolojisi ile yurtdışı para transferleri projesinin yanı sıra, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonu, dijital ödemeler, finansal danışmanlık gibi alanlarda projeler yürütülüyor.