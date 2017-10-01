Bankalardan kültür-sanata büyük destek

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Ziraat Bankası'nın sanat değerlerini kurum dışına taşıyarak toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için sanat ve sanatçıya verdiği desteği "Sanat için sanatın içinde" sloganıyla bütünleştirdiklerini söyledi.

Bankanın özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere dönem dönem gerçekleştirdiği ve bundan sonra da ülkenin değişik illerinde gerçekleştirmeye devam edeceği "Ziraat Bankası Koleksiyon Sergileri" ile yaşları bir asrı aşan eserleri barındıran değerli koleksiyonu tüm yurtta sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını ifade eden Kırbaş, banka bünyesinde İstanbul'da Tünel Sanat ve Ankara'da Kuğulu Sanat Galerisi'nin bulunduğunu belirtti.

Kırbaş, Ankara'daki tarihi genel müdürlük binasının Şeref Salonu'nda; 20 Kasım 1981 tarihinde açılan ve Cumhuriyetin hemen her aşamasına bizzat tanık olmuş bir banka olarak 154 yıllık köklü geçmişin sergilendiği Ziraat Bankası Müzesi'nin, Türkiye'de açılan ilk Bankacılık Müzesi olduğunu vurguladı.

Sanata verdikleri desteği daha geniş bir coğrafyaya yayma, sanat eserlerini sanatseverle buluşturacak yeni bir kanal oluşturma amacıyla Ankara'dan sonra İzmir'de de bir banka müzesi açma hazırlıklarına başladıklarını bildiren Kırbaş, tiyatro ve sinemaya da destek verdiklerini anlattı.

Kırbaş, şunları kaydetti:

"Devlet tiyatro oyunlarına ve yerli yabancı sayısız sinema filmlerinin gösterimine, Ankara Mithatpaşa'da bulunan salonunda yıllarca ev sahipliği yapan bankamız, geçtiğimiz yıllarda birçok sinema filmi projesini de desteklemiş ve 2017 Oscar En İyi Yabancı Film dalında aday olan Ayla filminin ana sponsoru olmuştur. Okulları desteklediği sosyal projeleri, Türk futbolu, voleybolu gibi spor dallarında da destek sunarak ülkemizin kültür-sanat dışında, sosyal gelişimine de 'Bir Bankadan Daha Fazlası' sloganıyla katkı sağlamıştır. Sosyal medyada kültür-sanata ayırdığımız sayfalarla da sayısı her geçen gün artan kitleye ulaşmaktayız."

ZİRAAT BANKASI KOLEKSİYONLARI



Ali Kırbaş, her yıl galerilerde 50'nin üzerinde bağımsız sanatçının eserlerinin bedelsiz, sanatçılardan hiçbir ücret ve masraf talep edilmeden, sanatsal faaliyetlere destek olma gayesiyle uzun süreler boyunca sergilendiğini söyledi.

Sergi tanıtım materyalleri ve medya iletişim faaliyetlerinin Ziraat Bankası tarafınca üstlenildiğine işaret eden Kırbaş, güzel sanatların bütün dallarını kapsamına alan ve kuruluşundan bugüne geçen süreç içinde gelişen akımlar doğrultusunda yapılmış olan sanat eserlerini içeren Ziraat Bankası Koleksiyonu'nun, Türkiye'nin sanat tarihini belgeleyen niteliğiyle Türk resim sanatının gelişim seyrini göstermesi bakımından da büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Kırbaş, Ziraat Bankası Koleksiyonu'nun, geniş bir yelpazede bulunan yüzlerce sanatçının 2 bin 500'den fazla eserini kapsadığını bildirdi.

Koleksiyon eserlerinin en eskisinin Hadfiela Cubley imzasını taşıyan "Otlak" isimli 1897 tarihli yağlı boya tablosu olduğu bilgisini veren Kırbaş, şunları kaydetti:

"Namık İsmail'e bankamız tarafından özel olarak yaptırılan 'Gazi Paşa Çiftlikte' isimli tablo öne çıkan eserlerimiz arasındadır. İbrahim Çallı imzasını taşıyan 'Harman' isimli tablo da özel olarak yaptırılmış bir başyapıt niteliği taşımaktadır. Koleksiyonumuz, Antoine Ignace Melling, Hoca Ali Rıza, Mehmet Ali Laga, Mehmet Ruhi, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Namık İsmail, İbrahim Safi, Hasan Vecihi Bereketoğlu, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hayri Çizel, Ali Rıza Beyazıt, İbrahim Safi, Eşref Üren, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Hüseyin Gezer, Eyüp Öz, Bihrat Mavitan ve Remzi Savaş gibi sanatçıların eserlerini içermektedir. Ayrıca bankacılıkta kullanılan çek, senet, daktilo, kasa, kumbaraların da bu zamana kadar orijinal haliyle muhafaza edilmesiyle tarihi obje koleksiyonu kendiliğinden oluşmuştur."

"GEÇEN YIL 4 MİLYONDAN FAZLA KİTAP YAYIMLADIK"



Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen de Yapı Kredi olarak "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla tam 73 yıldır uzmanlık alanı olan finansın yanı sıra kültür-sanat, çevre ve eğitim gibi alanlar üzerine geliştirdikleri faaliyetlerle de Türkiye'ye değer kattıklarını söyledi.

Doğan Kardeş ile Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk dergisini çıkardıklarını ve 1949'da bir çocuk tiyatrosuna destek veren ilk Türk bankası olduklarını anımsatan Güngen, 1950'de ise çocukları ilk çocuk sineması ile buluşturduklarını ve bir yıl sonra Türkiye'nin ilk özel tiyatrosu olan Küçük Sahne'yi kurarak tiyatroya destek verdiklerini ifade etti.

Güngen, şöyle devam etti: "Türk tiyatrosuna bu katkımızı, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin anısına düzenlediğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile bambaşka bir seviyeye çıkardık. Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü haline gelen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, tam 21 yıldır Türk tiyatrosunu ve tüm tiyatro emekçilerini destekliyor. 1950'lerde Türkiye'nin, tamamı renkli uzun metrajlı ilk filmi olan 'Halıcı Kız'ın sponsorluğunu üstlenerek Türk sinemasının gelişimine ön ayak olduk. 1964 yılında kurucumuz Kazım Taşkent'in adını taşıyan sanat salerimiz ile sanat galerisi olan ilk Türk bankası unvanını aldık. 1940'larda başlayan yayıncılık faaliyetlerimize ise 1996 yılında kurulan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) ile devam ettik. YKKSY, kuruluşundan itibaren toplam 5 bine yakın başlıkta kitap yayımlayarak kırılması güç bir rekora imza attı. YKKSY bugün, yılda yeni ve tekrar baskı olmak üzere 1000 başlıkta kitap çıkarıyor. Yeni ve tekrar baskı olmak üzere sadece 2016 yılında 4 milyondan fazla kitap yayımladı."

4 BİN NADİR ESER



Tülay Güngen, Çatalhöyük kazılarını 1997 yılından bu yana ana sponsor olarak desteklediklerini, kazıların tanınmasını sağlamak amacıyla ayrıca Yapı Kredi Yayınları aracılığı ile kazılara dair kitaplar çıkardıklarını ve farklı sergiler düzenlediklerini ifade etti.

Kazılarla ilgili oluşturdukları bilinirlik ve destekle Çatalhöyük’ün, 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne girmesine katkı sağladıklarına dikkati çeken Güngen, son olarak ise kendilerini çok heyecanlandıran yeni bir gündemlerinin olduğunu söyledi.

Güngen, Galatasaray Meydanı'nda 50 yılı aşkın süredir tarihe tanıklık eden Yapı Kredi Kültür Sanat binasını 4 sene süren yenileme çalışmalarının ardından yeniden açtıklarını belirtti.

Yenilenen binada kitabevi, banka koleksiyonlarında yer alan eserlerin sergilendiği müze, sergi alanları, tiyatro, söyleşi, konferans, performans ya da film gösterimlerinin yapılabileceği salon ile kütüphane yer aldığını bildiren Güngen, kütüphane koleksiyonunda 4 bini nadir eser olmak üzere yaklaşık 80 bini aşkın kitabın bulunduğunu söyledi.

Güngen, Yapı Kredi olarak yıllara yayılan geniş bir koleksiyonları bulunduğunu, yenilenen binalarının da bu koleksiyondan seçtikleri ve 12 başlık altında topladıkları eserlerden oluşan Sarmal sergisiyle açıldığını sözlerine ekledi.

"KÜLTÜR VE SANATIN GELİŞİMİNE DESTEK VERİYORUZ"



QNB Finansbank İletişim Bölüm Müdürü Armağan Engel ise banka olarak uzun yıllardır kültür ve sanatın gelişimine destek verdiklerini ve bu konuyu çok önemsediklerini söyledi.

Ülkenin kültür-sanat alanında dünyada daha iyi yerlere gelmesi için sponsorluklar, sanatçılarla yaptıkları iş birlikleri ile kültür ve sanatın gelişmine destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Engel, "Kurumsal sosyal sorumluk platformumuz 'Minik Eller Büyük Hayaller' ile de çocuklarımızın kültür ve sanat alanında gelişimlerini sağlamak amacıyla projeler hayata geçiriyoruz." dedi.

Engel, Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (ÇEV) 9 yıldır biribirinden yetenekli genç müzisyenleri dünyanın en iyi okullarında eğitim almaları ve en prestijli müzik yarışmalarına katılmaları konusunda desteklediğini, QNB Finansbank'ın da müzisyenlerin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla ÇEV tarafından şubat ayında düzenlenen Forte 24 Genç Yetenekler Gala konserinin ana sponsoru olduğunu dile getirdi.

Duayen sanatçılar Güher-Süher Pekinel'in liderliğinde başlayan

"Anadolu Orff Müzik Eğitimi Projesi" ile QNB Finansbank'ın, müzik eğitimine

modern bir yöntemi taşıdığını belirten Engel, QNB Finansbank olarak Güher-Süher Pekinel kardeşlerin onayıyla 3 yetenekli müzik öğretmenin bir yıl boyunca Orff Enstütüsü/ Mozarteum Üniversitesi Salzburg'ta aldıkları eğitimi destekledik söyledi.

Engel, 3 öğretmenin bir yıl boyunca Anadolu'da görev yapan 6 şehirde 180 müzik öğretmenine Orff-Schulwerk metodunu çocuklara aktarmaları amacıyla eğitim vereceğini aktardı.

Güher-Süher Pekinel kardeşlerin destekleriyle Orff eğitimini tüm Anadolu'da yaymak için Türkiye Orff-Schulwerk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandığını bildiren Engel, "2015-2016 yıllarında ise Türkiye'nin 12 şehrine 'Sezuş’un Hikayeleri: Efe ile Bulut Osman Bey'e Karşı' ve 'Madagascar Live' müzikal çocuk oyunlarını götürerek, çocuklarımızı tiyatronun büyülü dünyası ile tanıştırdık." diye konuştu.



