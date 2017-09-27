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Finans sektörüne kurumlar vergisi şoku

Neşe KARANFİL
27.09.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:15

Maliye Bakanı Naci Ağbal, " Finans sektöründe kurumlar vergisi artırılacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018 yılına ilişkin olarak hedefimiz 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1.9 olacak. 2018 yılı bütçesi büyümeyi destekleyecek. 2018 yılı bütçesi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetecek bir görünüme sahip. İmalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımıza, çiftçimize verdiğimzi kredi destekleri artarak devam edecek" dedi.

Bakan Ağbal, "2018 yılı bütçesi kolay bir bütçe değil, 2016 yılında aldığımız kararların 2018 yılında yönetilmesi son derece önemli. 2018 yılında bizim 2017 yılına göre gelecek sene harcamalarımız 89 milyar lira artacak, faiz giderlerimiz de 14.2 milyar lira artacak. Dolayısıyla buradaki harcamalarımıza rağmen milli gelirin yüzde 1.9 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek için birtakım tedbirler aldık, alacağız" şeklinde konuştu.

Ağbal, "Öncelikle artan kamu harcamalarında tasarruf yapılabilecek tüm alanlarda tasarruf yapmak .Çok önemli değişiklikler yapacağız. Gelir kaynaklarını da bütçe dengesinde kullanacağız. Çok kapsamlı Torba Yasa'yı Meclis'e sunmak istiyoruz bugün. Vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeleri de Torba Yasa içinde Meclise gönderiyoruz. Hem gelir hem gider tarafından tüm tedbirler hususlardır" dedi.

 

 

Etiketler: kurumlar vergisi , vergi , banka
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