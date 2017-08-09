Bankalara kâr sitemi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bankalara faizlerin indirilmesi konusundaki çağrısını yineleyerek, “Bu yıl bankaların kâr oranlarını neredeyse ikiye katladıklarını görüyoruz. Bu bir felaket ya. Bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum” dedi. Erdoğan, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası’nda şunları söyledi:

KENDİ PARALARI DEĞİL

“Piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kurumlar bankalar. Bankalar rahat durmuyor. Bakıyorsunuz hala biz faizler düşmesi lazım diyoruz bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil vatandaşın oraya emanet ettiği para. Bunu kalkıyor kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çeviriyor. Ama ben inanıyorum ki gerek Merkez Bankamız, devlet bankalarımız bu konuda kârarlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağı çekeceklerdir. Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2.9 büyürken bankalar bakın bu çok önemli yüzde 40 civarı kâr artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir. Hale bak yüzde 40. Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını neredeyse ikiye katladıklarını görüyoruz.

Bu bir felaket ya. Bu para bunların cebinden çıkmıyor, kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz. Ancak bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum. Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil esnafın, sanatkârın, girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. En azından tüm göstergelerin olumlu seyrettiği şu dönemde bankacılık sektöründen bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum.”