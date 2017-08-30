Bankalar ve PTT arife gününde açık olacak mı?

Bankalar 30 Ağustos'ta açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hesap işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, işlem yapabilmek adına mesai durumunu sorguladı. Bugün bankalar çalışıyor mu sorusuna alacakları cevap ile birlikte EFT, havale ve kredi gibi işlemlerini yapmak isteyecek olan vatandaşlar, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar

BANKALAR BUGÜN VE BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayram'ında 10 gün boyuncu tüm devlet kurumu idari izinli sayılıyor. İdari tatillerle birlikte 10 gün ilan edilen bayram tatili, tüm kamu çalışanlarını da kapsıyor. Kamu çalışanlarının tatil yapacak olmasıyla birlikte, özel işlerini halledecek olan vatandaşlarda bayramda PTT, noter ve hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Noterler ve PTT çalışanları ise, kurban bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak.

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.