Bankalar, Türk Telekom yönetiminde kamu kontolü istiyor

Bloomberg’e bilgi veren 4 kaynağa göre kredi veren bankalar, Hazine Müsteşarlığı’nın, Türk Telekom yönetim kurulundaki 7 Oger Telecom ve Saudi Telecom üyesinin hepsi veya bir kısmının yerine yenilerini atayıp yönetim kontrolünü almasını bekliyor.

Kaynaklar, hükümetin 2026’da dolacak olan imtiyaz süresini uzatma yetkisi olduğundan, bu adımın uzun vadede kredi ödemelerini kolaylaştıracağını öngörüyor. Bir kaynak, Hazine’nin Türk Telekom yönetimini değiştirmesinin, olası üçüncü taraflarla hisse satışına yönelik görüşmeleri hızlandıracağını belirtti.

Hazine, Haziran ayında gönderdiği ilk mektubun ardından Ağustos’ta bir mektupdaha göndermiş, Türk Telekom’un %55’ine sahip olan Otaş’tan 2013’te aldığı kredideki temerrüt durumunu Ekim ayının başına kadar çözmesini istemişti. Mektupta, aksi halde Hazine’nin şirket sözleşmesinden kaynaklanan haklarını kullanarak yönetim kurulunu değiştirebilme yetkisinin olduğu hatırlatılmıştı.

TEKLİF HALA MASADA

Kaynaklar, Otaş’ın tamamına sahip olan Oger Telekom’da yüzde 35 hissesi olan Saudi Telecom’un bankalara yaptığı son teklifin hala masada olduğunu kaydediyor. Son teklifte Saudi Telecom, Otaş’a yapamadığı kredi geri ödemelerini kapsayacak şekilde 750 milyon dolar sermaye enjeksiyonu, geri kalan 4 milyar doların ise 2026’ya kadar geri ödenmesini öngören bir plan sunmuştu.

Türk Telekom’un yüzde 25’ine sahip olan Hazine, kaynakların verdiği bilgiye göre Saudi Telecom ve Oger Telecom’un şirket yönetim kurulundaki 7 temsilcisinin tamamını veya bir kısmını 2 Ekim’den sonraki herhangi bir tarihte değiştirebilir. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre bankalar tarafından kredi yeniden yapılandırma süreci için yetki verilen Lazard Ltd. ve Raiffesen Investment, önümüzdeki birkaç hafta içinde önerilerini hazırlayacak.

29 bankanın katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinde en büyük pay Akbank, Garanti ve İş Bankası’nda bulunuyor. Bankalar, Saudi Telecom’un daha önce yaptığı iki teklifi de reddetmişti. Bu tekliflerin en az birinde Saudi Telecom ana paradan indirim yapılmasını teklif etmişti.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı sonrasında dolar bazlı krediyi ödemekte zorlanan Otaş’ın 30 Eylül’de süresi bitecek olan 478 milyon dolarlık ödemesini de yapması beklenmiyor.

Hazine, Otaş, Türk Telekom ve ilgili bankalar konuya ilişkin Bloomberg’in sorularını yanıtlamadı.