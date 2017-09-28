Bankalar Telekom’da ‘devlet’i istiyor

Bloomberg’ün haberine göre kreditörler, Telekom’da kamu kontrolü istiyor. Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre kredi veren bankalar, Hazine’nin, Telekom yönetimindeki 7 Oger Telecom ve Saudi Telecom üyesinin hepsi veya bir kısmının yerine yenilerini atayıp kontrolü almasını bekliyor. Kaynaklar, hükümetin 2026’da dolacak olan imtiyaz süresini uzatma yetkisi olduğundan, bu adımın uzun vadede kredi ödemelerini kolaylaştıracağını öngörüyor. Bir kaynak, Hazine’nin Türk Telekom yönetimini değiştirmesinin, olası üçüncü taraflarla hisse satışına yönelik görüşmeleri hızlandıracağını belirtti. Hazine, Telekom’a iki mektup göndermiş, kredideki temerrüt durumunu ekim ayının başına kadar çözmesini istemişti.