'Bankalar sigorta poliçesi satmasın'

Bir sigortacının belli bir alanda uzmanlaşması için en az 5-10 yıl sektörde çalışması gerektiğine işaret eden Selcen Gür, "Bankadaki sigorta satışçısı, konuya bir sigortacı kadar hakim olamıyor. Müşteriye poliçe satarken sadece en düşük fiyatlı poliçeyi vermeye odaklanıyor. Poliçeyi sattıktan sonra da müşteriyi poliçe konusunda yeteri kadar bilgilendiremiyor.

Zaten satışçılar öncelikli olarak poliçenin fiyatına odaklandıkları ve banka da satış baskısı yaptığı için poliçelerin içeriği ve sigortacılık konusunda kendilerini geliştirmiyorlar. Müşteri ne satın aldığını tam olarak öğrenemiyor. En önemlisi de, hasar anında müşteri ne yapacağını bilemiyor, bankadaki satışçıya ulaşamıyor, ulaşsa bile günün sonunda kendini bir call center numarasını ararken buluyor. Ve kendi başına hasarını takip etmek, sigorta şirketinin peşinde koşmak durumunda kalıyor" dedi.



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Gür konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi: " Acenteler ve brokerler, müşterilerine fiyat-teminat ilişkisi bakımından en optimum poliçeyi sunmakla, en az 3 farklı sigorta şirketinden teklif almakla, poliçeyi A’dan Z’ye anlatmakla yükümlüler. Ve hepsinden önemlisi, müşteri hasar anında acentesini, brokerini saat kaç olursa olsun arayabiliyor, hasar ihbarını yapabiliyor ve hasar süreci etkin bir şekilde ve profesyonelce aracı kurum tarafından takip ediliyor.

Sigortacılık sektörü tüm dünyada riskin içeriğine, boyutuna göre fiyatlandırılır. Risk analizi ve teknik uzmanlardaki veriler doğru fiyatı ortaya çıkarır. Riskler bu analizler olmadan fiyatlandırılırsa hasarlarda çok ciddi sıkıntılar yaşanır, bu da sektördeki yabancı oyuncuları Türkiye’ye iştahını kaybetmesiyle bile sonuçlanabilir. Bankalar asli işlerinin dışında bir sektörde varlık gösterirken sigorta teknik ve hesaplamalarını bir kenara ittikleri için sigorta sektörünü olumsuz anlamda etkiliyor. Rekabet bilgi birikimiyle değil sadece fiyatlama üzerinden yapıldığında kalite düşüyor. Sigortanın esası olan risk hesaplamaları ve teknik devre dışı kalıyor ve iş sadece ticari kararlarla ilerliyor."