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Bendevi Palandöken: Bankalar eğitime destek vermeli

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:27

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla bankaların öğrencilere yönelik destekleyici nitelikte hizmet vermeleri gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalar öğrencilerin kullandığı herhangi bir banka kartından aldığı hizmete dair hesap işletim ücreti gibi ekstra ücretler almamalı

 Her yıl ortalama 80 ile 150 TL arasında parası kesilen öğrenciler ya bu ücreti geri talep ettiklerinde alabilmeli ya da öğrenciler bu ücrete tabi tutulmamalı” dedi. 

 Bankacılık sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde en hızlı gelişip büyüyen sektörlerden birisi bankacılık. Ülke ekonomisinin büyümesiyle de doğru orantılı şekilde büyüyor.

Fakat bu büyüme kar yüzdelerinin normalin çok üzerinde, 1 senede yüzde 33 artış ile seyretmesi ile gerçekleşiyor. Havale ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, yapılandırma kesintisi, kredi tespit ücreti gibi birçok çeşitte isimle kart kullanıcılarından ücret kesiliyor.

Bu uygulamaya hem erişkinlerin kartlarında hem de öğrencilerin kullandığı kartlarda son verilmeli. Şehir dışında okuyan öğrencinin, ailesinin gönderdiği paradan yılda 150 TL neden banka alsın. Ya da burs alan öğrenci aynı şekilde her ay bursundan neden kesinti yaşasın” diye konuştu.

 Öğrenci ve velilerini destekleyici nitelikte banka ve kart uygulamaları yapılmasının gerektiğini bildiren Palandöken, “5 milyon 513 bin 731 lise ve 7 milyon 198 bin 987 üniversite eğitimi alan öğrencimiz var. Öğrencilerimizin çoğu maddi açıdan zorluk yaşıyor.

Ya ailesinin gönderdiği para için, ya bir yerden aldığı burs için mutlaka bankaya ihtiyaç duyuyor. Bankaların çeşitli adlarla ücret kesmesinin dışında tam aksine destekleyici nitelikte de uygulamalar yapması gerekiyor.

Eğitim kredileri, harçlık avansı, uzun süren vadeli kredi gibi eğitimi destekleyici uygulamalar öğrencileri ve velileri rahatlatacaktır” dedi.

Etiketler: Eğitim , Kredi , banka
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