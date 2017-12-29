Bankalar dijitalleşmeye odaklanacak

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) eylül ayında açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’de bankacılık sisteminde eylül 2017 itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 51. Mevduat bankaları sayısı 33, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5. Eylül 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı ise 195.064.



ÇALIŞAN SAYISI 2.655 KİŞİ AZALDI

İstihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.655 kişi (yüzde 1,3 oranında), 2016 yıl sonuna göre ise 1.635 kişi azaldı. Önceki yıllarda yüzlerce şube açıp binlerce kişiyi işe alan bankalar, son yıllarda şube açılışlarını durdurdular. Pek çok banka 2017’de şube birleştirdi ve şube kapattı.



327 ŞUBE KAPANDI

Eylül 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10.658 oldu. Şube sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 327 adet, 2016 yıl sonuna göre 123 adet azaldı. Bankalara 2018 planlarını sorduk. Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Şekerbank, DenizBank, HSBC ve TEB sorularımıza cevap vermezken, İş Bankası, Garanti Bankası, Finansbank, Vakıfbank, ING ve Burgan Bank 2018 hedeflerini açıkladılar. Bankalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şube açılışı planlamıyorlar, yine sirkülasyon kaynaklı işe alımlar yapılsa da bankalar odaklarına çoğunlukla dijitalleşmeyi alıyorlar.



YÜZ BİN KİŞİYE 244 ÇALIŞAN DÜŞÜYOR

Yine TBB’nin verilerine göre eylül 2017 sonu itibariyle, 2016 yıl sonu nüfus bilgisine göre yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 244, şube sayısı 13. Avrupa Birliği’nde 2016 yılı itibariyle yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 549, şube sayısı 35. Bu açıdan bakınca da şube başına nüfus Türkiye’de halen AB ortalamasının oldukça üzerinde.



YENİ ŞUBE AÇMADILAR 800 KİŞİYİ İŞE ALDILAR

İş Bankası’nın 22’si yurtdışı olmak üzere toplam 1.364 şubesi ve 24.718 çalışanı bulunuyor. 2017 yılında yeni şube açmadıklarını ancak istihdam yaratmaya devam ederek 800’e yakın yeni çalışanı işe aldıklarını söyleyen İş Bankası İK Yönetimi Müdürü M. Tankut Tabak, 2018’de şube açılış ve işe alım planlarıyla ilgili şunları söylüyor: “Şube başına nüfus Türkiye’de halen AB ortalamasının oldukça üzerinde. Bununla birlikte dijitalleşmenin iş yapış biçimleri üzerindeki etkilerinin zamana yaygın olarak gerçekleşeceği varsayımı, müşterilerin şube dahil çok kanallı hizmet alma tercihlerinin devam edeceği öngörüsü, yeni gelişen piyasalardaki olası şube açılışları ve rakiplerin şube kapattıkları piyasalardaki rekabet avantajı dikkate alınarak önümüzdeki dönemde şube sayısı açısından yataya yakın bir seyir hedefliyoruz. İşe alımlarımıza, stratejik hedeflerimizle uyumlu iş gücü ihtiyaçlarımız doğrultusunda 2018 yılında da devam edeceğiz.”

23 ŞUBE AÇACAKLAR

VakıfBank’ın 924’ü yurtiçi ve 3’ü yurtdışında olmak üzere toplamda 927 şubesi ve 16 bin 115 çalışanı var. 2016 yılı sonunda 15 bin 615 olan çalışan sayılarını 2017 Aralık başı itibariyle 16 bin 115’e yükselttiklerini söyleyen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı H. Uğur Bilgin, “Yıl boyunca işe aldığımız çalışan sayısı 1.115 olurken net istihdam artışımız ise 500 kişi olarak gerçekleşti. 2016 yılı sonunda 921 olan yurt içi şube sayımız da 2017 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre artarak 924’e ulaşmış olup yurtdışında bulunan 3 şubemiz ile birlikte toplamda 927 şubeye ulaşmış bulunuyoruz. 2018’de ticari segmentte şube açılışları gerçekleştirerek toplam şube sayımızı 950’ye yükseltmeyi planlıyoruz. Bankamıza yıl içerisinde yaklaşık 1000 personel istihdam edilmesi öngörülüyor.”



Bankacılık sektörü bu yılın eylül ayı itibariyle 195 bin 64 kişiye istihdam yarattığını, ancak geçen yıl ile karşılaştırıldığında istihdamın yüzde 1.3 azaldığını ve 2 bin 655 kişinin sektörden ayrıldığını söyleyen Bilgin, “2018’de çalışan sayısındaki düşüş trendinin devam etmeyeceğini, personel istihdamının artarak devam edeceğini öngörüyorum. Bunun yanı sıra mobil bankacılık ve dijitalleşmenin şubeleşme ve istihdam konusunda sektöre yeni bir bakış açısı getireceğine inanıyorum. Bu nedenle yaptığımız işe alımlarla, dijital dönüşüm ve değişimin hızına uyum sağlayacak nitelikte dinamik ve yetenekli personelin istihdamını gerçekleştiriyoruz” diyor.

ŞUBE SAYISI AYNI KALACAK

Garanti Bankası’nın 944 şubesi ve 18 bin 892 çalışanı bulunuyor. 2017 yılında 2 şube açılışı ve 24 şube kapanışı gerçekleştiren banka 2016 aralık ayından bu yana 797 kişi azaldı. 2018 yılında şube sayısında büyük bir değişim beklemeyen banka, 1.000 civarında bir alım bekliyor. İstanbul ve Sivas’ta bulunan çağrı merkezleri ve Türkiye genelindeki şubeler için ağırlıklı olarak gişe asistanı, telefon bankacılığı müşteri temsilcisi, operasyon merkezi asistanı ve müşteri işlemleri yetkilisi alımları yapılacak.

ŞUBE AÇILIŞI PLANLAMIYORLAR

QNB Finansbank’ın 580 şubesi ve 12 bin çalışanı bulunuyor. 2016 yılında şube kapatmak yerine şube birleşmelerine giderek verimliliği artırdıklarını söyleyen QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, “2018’de QNB Finansbank olarak müşterilerimize verdiğimiz dijital bankacılık hizmetinin kalitesinde derinleşmeye odaklanacağız, planlarımızda şube açılışı bulunmuyor. Bu kapsamda organizasyonel verimliliği artırmak amaçlı yaptığımız değişiklikler, ayrılma, terfi ve görev değişikliklerine bağlı olarak açılan pozisyonlar için 2 binin üzerinde işe alım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İşe alımları Türkiye genelindeki farklı şubelerimiz, saha satış, çağrı merkezi ve genel müdürlük ekiplerimiz için gerçekleştireceğiz. MT ve müfettiş yardımcısı işe alımlarımızı ise temmuz ayında gerçekleştiriyoruz. Şube ekiplerimizi Career Programı kapsamında Haziran ayında mezun olacak üniversite öğrencileri arasından seçiyoruz. Onun haricindeki tüm işe alımlarımızı yıl içerisinde ihtiyacı göre belirleyeceğiz” diyor.

150 KİŞİYİ İŞE ALACAKLAR

2017 yılında 1 şubesini kapatan, 2017 yılının 3. çeyreğinde bazı şubelerini birleştirme kararı alan Burgan Bank’ın 49 şubesi ve 971 çalışanı var. 2018 yılında stratejik olarak çok iyi lokasyonların bulunması halinde şube açmayı düşünebileceklerini söyleyen Burgan Bank yetkilileri, “Ancak şube açılışı gerçekleşmese bile, mevcut şubelerimizi yeni satış ve pazarlama kadroları ile desteklemeyi ve özellikle satış ve pazarlama bölümlerimizde çalışan müşteri temsilcisi sayımızı en az yüzde 10 artırmayı planlıyoruz. Satış ve pazarlama rolleri de dahil tüm banka bölümlerine yeni 150 çalışanı katmak istiyoruz” diyorlar.

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

ING Bank’ın 263 şubesi ve toplam 5 bin çalışanı bulunuyor. Geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme yaklaşımları kapsamında dijitalleşme, teknoloji ve inovasyonun en önemli odak noktaları olduğunu söyleyen ING Bank İK Genel Müdür Yardımcısı Bahar Şansal, “Teknoloji tüm sektörlerde iş tanımlarını ve çalışanlarda aranan nitelikleri dönüştürüyor. Finans sektörü de bundan bağımsız değil. Süreçleri hızlandıran, çalışanların rutin bazlı uygulamalardan kaynaklanan iş yükünü azaltan ve finansal danışmanlık özelliğini öne çıkararak müşteri memnuniyetini artıran uygulamalar önümüzdeki dönemde giderek artacak. Örneğin, biz ING Bank’ta robotik süreç otomasyonu konusu ile 2017 yılının başından beri ilgileniyoruz. Şu anda KOBİ bankacılığında çeşitli operasyonel adımları robotlar aracılığıyla halledebiliyoruz” diyor.