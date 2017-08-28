Bankalar bugün ve bayramda açık mı olacak? Bankalar bayramda çalışıyor mu?

Bankalar bugün çalışıyor mu konusu, bugün ve bayramda para alışverişi yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alacakları cevaba göre işlemleri için harekete geçecek olan vatandaşlar, bayram öncesi bu işlemleri çözümleyecek. Peki, bankalar bugün ve bayramda çalışıyor mu? İşte, merakla araştırılan o sorunun cevabı

BANKALAR BUGÜN VE BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.