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Bankalar bir bir bitcoin'leri donduruyor!

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

Avustralya'nın en büyük dört bankasının bazı müşterileri, kripto paralarla ilgili işlem gerçekleştiren hesapların bloke edildiğini ileri sürdü.

Sydney Morning Herald'da yer alan habere göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation dört kripto para borsasına (CoinJar, CoinSpot, CoinBase ve BTC Markets) para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu.

Bankaların herhangi bir açıklama yapmadan gerçekleştirdiği bu müdahaleyi kripto para traderı ve YouTuber Alex Saunders Twitter hesabından duyurdu.

Savların ardından National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation açıklama yaptı.

Söz konusu bankaların müştelerileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti. Bu savları yanıtlayan bankalar, bunu ne yalanladılar, ne de net bir yanıt verdiler.

National Australia Bank'ın açıklamasında, Düzenli olmayan para birimlerini desteklememekle birlikte, banka olarak müşterilerimizin kripto para satın alma haklarını da yok saymıyoruz" denildi.

ANZ sözcüsü ise, "Bankamız müşterilerinin dijital para birimleri almalarını yasaklamıyor" dedi.

Commonwealth Bank 2017 yılında Haziran ayından bu yana online bankacılık üzerinden kripto para işlemleri yapılmasını yasaklamıştı. Bankanın bu konudaki açıklamasında, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" denilmişti.

Commonwealth Banktan yapılan açıklamada ise, Bankamızın müşterileri, bizim şartlarımıza ve yasal yükümlülüklere uyduğu sürece kripto para birimlerine yatırım yapabilir" denildi. Westpac ise Transferin kaynağını belirleyemiyorsak, Avustralya kara para ile mücadele yasası kapsamında hareket etmek zorundayız" diye uyarı yapıldı.

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