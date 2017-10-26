'Bankadaki 8.8 TL'yi hatırlamadı'

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki davada savunma yapan sanıklardan TUSKON Yönetim Kurulu üyesi Cahit Durmaz, Bank Asya’ya yatırdığı 8.8 milyon TL’yi hatırlamadı. Mahkeme Başkanı’nın para hareketlerini hatırlatması üzerine Durmaz, “Böyle bir şey olması mümkün değil. Bank Asya’ya bu kadar para yatırılır mı? Belki yurtdışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir” dedi. 2010’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların TUSKON’u ziyaret etmesi üzerine TUSKON’a üye olduğunu iddia eden Yılmaz, “Rızanur Meral’in konuşmasını alkışlamadım. Hükümetle TUSKON’un arası açılınca üç kez şifaen istifamı sundum. 2015 yılında ise noter aracılığıyla istifa ettim” dedi.



