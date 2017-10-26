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    'Bankadaki 8.8 TL'yi hatırlamadı'

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    26.10.2017 - 23:04 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY’nin iş dünyası yapılanmasına yönelik örgütün elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile eski İstanbul Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 86 sanıklı TUSKON davası dördüncü gününü tamamladı.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki davada savunma yapan sanıklardan TUSKON Yönetim Kurulu üyesi Cahit Durmaz, Bank Asya’ya yatırdığı 8.8 milyon TL’yi hatırlamadı. Mahkeme Başkanı’nın para hareketlerini hatırlatması üzerine Durmaz, “Böyle bir şey olması mümkün değil. Bank Asya’ya bu kadar para yatırılır mı? Belki yurtdışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir” dedi. 2010’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların TUSKON’u ziyaret etmesi üzerine TUSKON’a üye olduğunu iddia eden Yılmaz, “Rızanur Meral’in konuşmasını alkışlamadım. Hükümetle TUSKON’un arası açılınca üç kez şifaen istifamı sundum. 2015 yılında ise noter aracılığıyla istifa ettim” dedi.

    Etiketler: FETÖ , gazetehaberleri
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