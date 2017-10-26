Bankadaki 8.8 milyon TL’sini hatırlamadı!

Mahkeme Başkanı’nın para hareketlerini hatırlatması üzerine, “Böyle bir şey olması mümkün değil. Bank Asya’ya bu kadar para yatırılır mı? Belki yurtdışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir” dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile İstanbul Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü’nün de arasında bulunduğu 86 sanıklı TUSKON davası dördüncü gününü tamamladı.



GÜNLÜK TRAŞLI, KISA SAÇLI



İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde gördüğü duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ilk günden beri düzenli olarak katılıyor. Günlük traşlı olarak duruşma salonuna gelen Ömer Kavurmacı’nın uzun saçlarını kestiği ve epey zayıfladığı da fark ediliyor. Ömer Faruk Kavurmacı dün yapılan oturuma da katılarak sanık bölümünün ikinci sırasında oturdu. Savunmaları dinlerken zaman zaman sıkıldığı gözlerden kaçmayan Ömer Faruk Kavurmacı, bu anlarda başını dizlerine doğru kapatarak bir süre dinlendi.



SALONU TERK ETTİM



Davanın dördüncü gününde ilk olarak tutuklu sanıklardan Cavit Yılmaz ifade verdi. 2010 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların TUSKON’u ziyaret etmesi üzerine TUSKON’a üye olduğunu ve Yönetim Kurulu’na kendi isteği dışında seçildiğini iddia eden Cavit Yılmaz, “Rızanur Meral’in konuşmasına tepki olmak için salonu terk ettim. Konuşmayı alkışlamadım. Hükümetle TUSKON’un arası açılınca 3 kez şifaen istifamı sundum. 2015 yılında ise noter aracılığıyla istifa ettim” dedi.



BANKA MANİPÜLASYONU OLABİLİR



Cavit Durmaz, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk’ün, “Bank Asya’ya 8 milyon 800 bin TL yatırmışsınız” hatırlatması üzerine, “Böyle bir şey olması mümkün değil. Bank Asya’ya bu kadar para yatırılır mı? Belki yurtdışına para kaçıracaklardı. Banka manipülasyonu olabilir. Her bankada hesabımız vardır. Bu durumu şirketin muhasebe birimi bilir. Böyle bir para olması mümkün değil” diye yanıt verdi.



TÜRKÇE OLİMPİYATLARINA DESTEK VERENLER NEREDE?



Duruşmada savunma yapan Sami Zeki Azak ise şunları söyledi: “Devlet zamanında ‘Hizmet hareketini’ destekledi. Ben de devletin çağrısına uydum. Devletin aldanmasını kabul ediyoruz da benim yanılmamı niye kabul etmiyorsunuz? Türkçe Olimpiyatları destek verenler şu an nerede? Ben de onlara güvendim. Sadece basit bir insanım. Beni FETÖ’ye mensup olarak yargılamak bu kadar basit olmamalı” dedi.



Savunmasını yüksek sesle yapan Azak, ‘Ali Babacan, Faruk Çelik, Ekmeleddin İhsanoğlu, MHP’li Oktay Vural olmak üzere çeşitli siyasetçiler, zamanında derneği ziyaret ettiler. Ben sadece iş adamıyım. FETÖ’yü MİT, Genel Kurmay Başkanlığı istihbarat edememiş, ben nasıl edeyim?” deyince, Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, “Şov yapmayı kes. İddianamedeki isnat, senin aldanan olduğun değil, aldatan olduğundur. Sesini yükselterek şov yapma” diye çıkıştı.