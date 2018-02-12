Bankada yöneticiliği bırakıp pastacı oldu

Özel bir bankanın şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Karapirli, eşi Pınar Karapirli'nin en büyük hayali pastane sahibi olma düşüncesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Bankadaki işini 2 yıl önce bırakan Karapirli ve eşi, merkez Şehitkamil ilçesinde birkaç ay önce "Bir Buket Yenilebilir Lezzetli Çiçekler" sloganıyla pastane açtı. Burada hediyelik çiçekler şeklinde pasta, kek ve kurabiyeler yapan Karapirli çifti, hayallerinin peşinden koşarak hem evde hem de iş yerinde mutluluğu paylaşıyor.

"Gaziantep'te pastane açmak kolay değil"

İbrahim Karapirli, 18 yıl boyunca bankacılık mesleğiyle ilgilendiğini, eşinin de tavsiyesi üzerine iki yıl önce mesleğini bıraktığını belirtti.



Piyasada faaliyet gösteren pastanelerin aksine farklı bir iş yeri oluşturmaya gayret ettiklerini ve araştırma yaparken çiçek figürlü yenilebilir ürünler yapmaya karar verdiklerini kaydeden Karapirli, "Bu fikir bize çok sıcak geldi çünkü insanlar değişik hediyeler ve yiyecekler arıyorlar. İnsanlar özel günlerde çiçek göndermekten bıkmışlardı. Bizler de bu düşünceyle yenilebilir çiçekten pasta ve kekler yaptık. İnsanların bu görsel lezzetleri görmesi için sosyal medyada hesap açık. Vatandaşlar, bu ürünlere hayran kaldı." diye konuştu.

"Hem çiçek hem de lezzet"

Karapirli, eşiyle çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna değinerek, şunları anlattı:

"Eşimin hayalini gerçekleştirdim, aslında ben eşimin çırağı oldum. Şu anda ustam konumunda. Bütün her şey ondan çıkıyor. Daha doğrusu biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yaptığımız ürünlerin pişirilmesine kadar ona ait. Sunum ikimize ait. Satış tamamen bana ait. Bundan sonra daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Çiçeğin yeri çok farklı. Yemekten taviz veremezsiniz ama diğer şeylerden taviz verebilirsiniz. Yenilebilir çiçeklerle sevdiklerinize mesajınızı iki şekilde verebilirsiniz. Hem çiçek hem de lezzet."

Ürünlerini itinayla hazırladıklarını dile getiren Karapirli, "Sadece görsel değil lezzet de olması gerekiyor. İnsanlara sadece görsellik sunamazsınız aynı zamanda lezzet de sunmanız gerekiyor. Bizler ürünlerimizin tamamen arkasındayız. Bunların sadece görüntüden ibaret olmadığını çok lezzetli olduğunu da vurguluyoruz." şeklinde konuştu.



"Hayalim gerçek oldu"

Eşi Pınar Karapirli de iş hayatına atılmadan önce sürekli evde pasta yaptığını aktardı. İş hayatına atıldıktan sonra pasta yapımı hakkında eğitim aldığını söyleyen Pınar Karapirli, "Herkesin bir hayali vardır, küçük bir pastanem olsun istiyordum, benim hayalim de gerçek oldu. Eşim, hayalimi gerçekleştirdiği için mutluyum. Birbirimize destek oluyoruz. Şimdi hayalimizi gerçekleştirdik daha da tanınmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.