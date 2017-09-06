Bankacılıkta 7 aylık kâr 29 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre Temmuz 2017 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 997 milyar 430 milyon lira oldu.



Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 266 milyar 393 milyon liralık artış gösterdi. Temmuz sonu itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 943 milyar 801 milyon lira, menkul değerler 367 milyar 143 milyon lira olarak hesaplandı.

2016 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9.8 ve krediler yüzde 12.1, menkul değerler toplamı da yüzde 4.4 arttı. Ocak-temmuz döneminde sektörün sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17 gerçekleşti.