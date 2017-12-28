Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 307 milyon lira azalarak 2 trilyon 125 milyar 488 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 22 Aralık ile biten haftada 8 milyar 307 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 133 milyar 795 milyon liradan 2 trilyon 125 milyar 488 milyon liraya geriledi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 59 milyar 146 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 954 milyar 96 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 22 Aralık ile biten haftada 3 milyar 415 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,19 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 816 milyar 722 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 22 Aralık ile biten haftada 1 milyar 115 milyon lira artarak 395 milyar 893 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 168 milyon lirası konut, 7 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 197 milyar 696 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 604 milyon lira azalarak 351 milyar 719 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,22 azalışla 87 milyar 452 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 33 milyon lirası taksitli, 45 milyar 419 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 22 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,12 azalarak 12 milyar 845 milyon liraya geriledi.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,60 artışla 409 milyar 642 milyon liradan 412 milyar 117 milyon liraya yükseldi.



