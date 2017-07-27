Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 21 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 907 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 958 milyar 631 milyon liradan 1 trilyon 961 milyar 538 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 51 milyar 696 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 808 milyar 30 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 21 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 509 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,21 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 688 milyar 852 milyon liraya geriledi.



- Tüketici kredileri



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 21 Temmuz ile biten haftada 242 milyon lira azalarak 371 milyar 321 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 181 milyar 939 milyon lirası konut, 6 milyar 642 milyon lirası taşıt ve 182 milyar 740 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 999 milyon lira artarak 336 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalarak 82 milyar 726 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 39 milyar 402 milyon lirası taksitli, 43 milyar 324 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 21 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,08 artarak 13 milyar 197 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,3 artışla 380 milyar 862 milyon liradan 385 milyar 672 milyon liraya ulaştı.





