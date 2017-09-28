Bankacılık işlemleri artık mobil cihazlardan yapılıyor!

“2017 Dijital Ödemeler Araştırması”, bankacılık işlemleri ve günlük ödemelerde mobil cihazların kullanımının hem Avrupa’da hem de Türkiye’de daha önce hiç olmadığı kadar arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk mobil kullanıcılarının %90’ı bankacılık işlemi yapmak, parasını yönetmek, fatura ve günlük ödemelerini yapmak için mobil cihaz kullandığını belirtti. Türkiye, bu oranla %77 olan Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı.

Mobile güven artıyor

Mobil cihazlar üzerinden sunulan dijital ödeme fonksiyonlarının her geçen gün yaygınlaşması tüketicilerin kendi yaşam tarzlarına uyan dijital çözümleri benimseyip kullanmalarına yardımcı oluyor. Bunun yanısıra mobil cihazları üzerinden bankacılık ve ödeme işlemleri yapma konusunda tüketiciler kendilerini her geçen gün daha rahat ve güvende hissediyor. Mobil cihazlara güvenin artması tüketicileri masaüstü bilgisayarlardan ve laptop’lardan uzaklaştırıyor. Öyle ki arastırma sonuçlarına göre mobil kullanıcılarının:

Yarısından çoğu (%64) online alışveriş ödemelerini mobil cihazlarıyla yapıyor.

Dörtte üçünden fazlası (%77) banka hesaplarını kontrol etmek ve diğer hizmetlere erişmek için bankacılık uygulaması kullanıyor.

%45’i arkadaşlarına ve aile üyelerine akıllı cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak para gönderiyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel araştırmayla ilgili değerlendirmesinde “Visa olarak dünya genelinde inovasyona odaklanarak ödemelerin nerede ve hangi cihaz üzerinden olursa olsun kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için iş ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Araştırma bu çalışmaların yerini bulduğunu gösteriyor. Mobil ivmesini sürdürüyor. Araştırmayı ülkemiz açısından değerlendirdiğimde Türkiye’de mobil ödemelerin günlük hayata entegre olduğunu görüyorum. Burada pek çok faktör var. Öncelikle mobil ödemeler için yapılan altyapı, teknoloji ve terminal yatırımları mobilin yaygınlaşmasının temelini oluşturdu. Genç nüfusumuz da mobili benimsedi ve hayatına entegre etti. Bunlarla birlikte mobilin yükselmesinde diğer önemli bir etken de tüketicilerin mobile karşı artan güveni. Araştırma bu yıl tüketicilerin bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihazlarını bugüne kadar belki de hiç olmadığı kadar güvenle kullandığını gösteriyor” dedi.

Mobil en çok fatura ödeme ve yüksek tutarlı ödemelerde kullanılıyor

Türkiye’de mobil ödemelerin hangi harcamalarda tercih edildiğine bakıldığında ise araştırmaya katılanların %66’sı elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, %57’si mobilya, elektronik gibi yüksek tutarlı harcamaları, %56’sı yemek siparişi, %45’i de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini belirtti.

Ödemeyi kolaylaştıran uygulamalar yaygınlaşıyor

Araştırma, ödemeyi kolaylaştıran kayıtlı kart uygulamaları (card-on-file) ve mobil cüzdan gibi uygulamaların yaygınlaştığını gösteriyor. Öyle ki, Türkiye’de mobil kullanıcılarının %68’i bu uygulamalardan birini kullanarak ödeme yaptığını belirtiyor.

Y kuşağı Türkiye’de mobilin yaygınlaşmasına öncülük ediyor

Türkiye’den araştırmaya katılan 18-34 yaş aralığındaki Y Kuşağı temsilcileri dijital ödemelerin benimsenmesinde en ön saflarda yer alıyor.

Y Kuşağının % 93’ü bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihaz kulllandığını belirtiyor. Araştırma, aynı zamanda mobil cihazını kullanacağını söyleyenlerin oranının 3 sene içinde artacağını ve %97’ye ulaşacağını gösteriyor.

Y Kuşağının yüzde 68’i online alışverişlerinde mobil cihaz kullandığını belirtiyor. %32’si ise düzenli olarak kullandığını ifade ediyor.

Mobil cihazlar üzerinden arkadaşlara ve aile üyelerine para transferi konusunda da Y kuşağı öne çıkıyor. Y kuşağının % 72’si para transferini mobil cihaz kullanarak yapıyor.

Mobil kullanıcılar biyometrik doğrulama yöntemlerini güvenli buluyor

Avrupa’da kimlik doğrulama metodu olarak biyometrik verilerin kullanımı artarken, Türkiye’de de biyometrik doğrulama yöntemlerine karşı duyulan güvenin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Öyle ki, araştırmaya katılan Türk tüketicilerin %92’si kimlik doğrulama için biyometrik yöntemlerin kullanılmasını güvenli bulduğunu belirtiyor.