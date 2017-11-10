Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak.. BBDK personel alım şartları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

BDDK, 35 bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 27 bankacılık uzman yardımcısı ve 7 BDDK uzman yardımcısı alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görevlendirilmek üzere 69 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, BDDK'ya meslek personeli giriş sınavı sonuçları doğrultusunda, kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ile bankacılık, hukuk ve bilişim alanlarında bankacılık uzman yardımcısı unvanlarında personel alımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BDDK'nın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki idari işler, mali işler, insan kaynakları, eğitim ve kurul işleri ile kararlar müdürlüklerinde BDDK uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınav başvuruları 13 Kasım 14.00'te başlayıp, 24 Kasım 16.00'da sona erecek. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Tarihleri BDDK'nın resmi internet sitesinden duyurulacak

Giriş sınavının yazılı aşaması; bankacılık uzman yardımcılığı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcılığı için 16 Aralık'ta, bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için ise 16-17 Aralık'ta sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü sınavların yapılacağı yerler ile tarihleri BDDK'nın resmi internet sitesinden duyurulacak.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı ise bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için 35, bankacılık uzman yardımcılığı için 27 ve BDDK uzman yardımcılığı için 7.