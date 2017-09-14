Bankacılar kapıştı

TÜRKİYE’de bankacılık sektörü çalışanlarının tenise olan ilgisi artarken, yöneticiler de genç tenisçilerin yetişmesi için harekete geçti. Önceki gün, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın, Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nün (TED) uluslararası tenis turnuvası İstanbul Challenger öncesi özel bir maç yaptı. Çiftler kategorisinde yapılan maç öncesi konuşan Ömer Aras, “Bu maçın galibi yok. Tek hedef gençleri çekmek” dedi. Açıkalın ise, genç ve yetenekli tenisçilere fon oluşturulacağına dikkat çekti.



EĞİTMENE İHTİYAÇ VAR

Bu yıl ilk defa genç ve yetenekli tenisçilere fon oluşturmak ve daha fazla tenisçi yetiştirebilmek amacıyla Faik Açıkalın ile 30 dakikalık bir gösteri maçı yapan Ömer Aras, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de daha fazla tenisçinin yetişmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok noktada tenis için uygun tesisler yapıldı. Bu tesislerden yıldız çıkarmamız lazım. Tenisin tesise değil daha çok eğitmene ihtiyacı var. Genç yetenekleri keşfedebilecek ve bu alanda uzman olan hoca sayısı maalesef yeterli değil. TED bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Biz de tenis daha fazla izlensin ve yeni yeteneklerin gelişmesi için fon olsun diye bu maçı organize ettik.”



Tenisin kendisi için de çok ayrı bir yeri olduğunu anlatan Faik Açıkalın, şu bilgileri verdi: “Tenis bizim sektör çalışanlarının en çok yaptığı sporlardan birisi. Bunun bir özel nedeni yok. Benim için de ayrı bir yeri var. TED bu turnuvayı uzun yıllardır yapıyor. Türkiye’nin en önemli turnuvalarından. Bunun mümkün olduğu kadar desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni neslin gelişimi ve bu alanda yıldız çıkarmak için ilgiyi de arttırmalı. Biz de bu sporun gelişimi için elimizden geleni yapmak istiyoruz.”



69 YILDIR DÜZENLENİYOR

TÜRKİYE’de 69 yıldır gerçekleştirilen uluslararası tenis turnuvası ‘İstanbul Challenger’, bu yıl da 17 Eylül tarihine kadar Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nün (TED) ev sahipliğinde devam ediyor. Dünya klasmanında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden yaklaşık olarak 50’sinin katıldığı turnuva geçtiğimiz yıllarda Fabrice Santoro, Ivo Karlovic, Mario Ancic, Garcia Lopez, Phillip Kohlschreiber, Richard Gasquet, Robin Söderling, Thomas Berdych ve Nikolay Davydenko gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı.