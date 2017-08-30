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Banka taşındı kasadaki altınlar sır oldu

Hürriyet Haber
30.08.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 13:02

Çalıştığı bankada kasa kiralayan ve işinden ayrılmadan önce kasadaki ziynetlerini almak isteyen Cemre Coşkun Açar altınlarının olmadığını gördü. Banka ise sorumluluğu kabul etmedi ve olay yargıya taşındı.

Cemre Coşkun Açar , 2007 yılında bir bankanın kişisel bankacılık biriminde çalışmaya başladı. Açar 6 yıl çalıştığı bankadaki işinden ayrılmadan önce 2012 'deBanka taşındı kasadaki altınlar sır oldu
kasa kiraladı. Ancak iddiaya göre, 2 yıl sonra söz konusu kasaların olduğu banka şubesi başka bir yere taşındı. Bankanın taşınmasıyla kasadaki ziynet eşyaları da sır oldu. Banka sorumluluğu kabul etmeyince savcılığa suç duyurusunda bulundu.

76 BİN TL'LİK TAZMİNAT İSTEDİ
Açar'ın avukatları Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Söz konusu kasada 89 gram Trabzon, 61 gram Diyarbakır hasır bilezik, 4 beşibiryerde altın ile Açar'ın annesinin ait olan ve kendisine emanet edilen 16 Cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 43 gram altın, 34 gram hasır bir bilezik olduğu belirtildi. 51 bin 640 maddi, 25 bin manevi olmak üzere toplam 76 bin 640 lira tazminat istedi.

 

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Etiketler: son dakika , banka , kasa , altın , kiralık kasa , trabzon , diyarbakır
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