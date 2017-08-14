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Banka logosuyla siber vurgun!

Salim UZUN/HÜRRİYET
14 Ağustos 2017 - 09:31Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 09:31

DİJİTAL dolandırıcılık yöntemleriyle tuzağa düşürülen internet kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, sürekli yeni yöntemler geliştiren siber suçlular, 5 yıldızlı zincir otellerin hatta resmi ve özel bankaların internet sitelerini bile birebir taklit ediyor.

Siber suçlular son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden eylemlerini gerçekleştiriyor. Ünlü markalara ait son model cep telefonları ile yüksek miktarlarda para puan vadeden dolandırıcılar, bankaların taklit siteleri üzerinden vurgun yapıyor. Banka logosuyla siber vurgun
Sitelerde bankalara ait resmi logolar, sahte çağrı merkezi numaraları kullanılıyor.

SON ANDA KURTULDU

Sahte site tuzağına düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu anlatan internet kullanıcısı Yahya Demir, şöyle dedi: “Sosyal medya hesabıma girdiğimde özel bir bankanın logo ve görsellerinin kullanıldığı bir reklamla karşılaştım. Logonun altına 3 bin 500 lira değerinde cep telefonu ve 50 liralık para puan kazanma şansım olduğu yazıyordu.”

URL’Yİ FARK ETTİM

“Bankanın ismine güvenip bağlantıyı açtım. Benden istenen bilgileri sisteme girecekken yönlendirildiğim sitenin uzantısı dikkatimi çekti. İşte o an hem banka logosunun hem de müşteri hizmetleri numarasının sahte olduğunu fark ettim. Ve tuzaktan kurtuldum. Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitelerinin neden bu tür reklamları denetlemediğini ve bilmeden dolandırıcılara aracılık yaptığını da ayrıca sorgulamak lazım.”

‘KARTLARIM BLOKE OLDU’

Tuzağa düşmekten kurtulamadığını anlatan bir başka internet kullanıcısı Derya Sarı, “İşin içinde banka olunca bende güven uyandı. Söz konusu reklama tıklayıp istenilen bilgileri sisteme girdim. Cep telefonuma gelen mesajı da yanıtladım. Eşimin uyarısı ile bir anda dolandırıldığımı anladım. Hemen bankamı arayıp durumu anlattım. şifrelerim ve bütün kartlarım bloke edildi” diye konuştu.

Etiketler: siber suç , dijital dolandırıcılık , Yahya Demir
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