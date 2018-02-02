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Banka kartlarını kopyalayarak 2.5 milyonluk vurgun yaptılar

Çetin AYDIN/İSTANBUL
02.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

İSTANBUL’da, POS cihazlarına yükledikleri yazılımlar, ATM’lere yerleştirdikleri cihazlar ve avuç içine sığan aparatlarla banka kartlarını kopyalayan 22 kişilik çete çökertildi. Polis 2.5 milyon TL’lik vurgun tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda banka kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 10 grup belirledi. Polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.Banka kartlarını kopyalayarak 2.5 milyonluk vurgun yaptılar
5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan şüphelilerin yaklaşık 2.5 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen baskınlarda, 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Emniyet’teki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen şüphelilerden 15 tutuklandı, 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

ATM’LERE PAPAĞAN VE KAMERA
Şüphelilerin ATM’lere düzenek taktıkları, yazılım yüklenmiş POS makineleri ve kibrit kutusu büyüklüğünde bir kopyalama aparatı kullandıkları belirlendi. ATM’lere kopyalama aparatı takan şüpheliler, 2 cihaz kullanıyordu. Para çekme numarasıyla bankamatiklere yaklaşan şüpheliler, para çekme haznesinin çerçevesini değiştirerek “papağan” adı verilen kopyalama aparatı kart giriş yuvası kabı yerinden sökülerek takılıyordu. Papağan içerisindeki özel bir cihaz, kart bilgilerini kopyalarken, para çekme haznesindeki çerçevedeki gizli kamerayla, tuşlarla girilen şifre ele geçiriliyordu.
Banka kartlarını kopyalayarak 2.5 milyonluk vurgun yaptılar

PARA ÇEKEMİYORLAR AMA
Kopyalama yazılımı yüklenen POS cihazı yöntemiyse daha çok, çetelere üye motosikletli yemek dağıtıcıları tarafından kullanılıyor. Yemek siparişi veren müşterilerin adresine giden kuryeler, bankamatik kartlarıyla ödeme alırken, manyetik şeriti kullanıyor. Kart manyetik şerit yuvasından geçirildiği anda, kart bilgileri kopyalanıyor. Müşteri şifresini girince bu bilgi de ele geçiriliyor.

POS makinesinin banka ile bağlantısı olmadığı için para çekilmiyor. Ancak sahte çekimi gerçek gibi gösteren bir fiş müşteriye veriliyor. Uzmanlara göre, şüpheliler çipli kartlarda bu yöntemi çok daha zor gerçekleştiriyor. Bu sebeple, Müşterilere çipli kart öneriliyor. Ayrıca şüpheli işlemlerde, banka hesaplarının kontrol edilmesi, işlem sonrasında, hesap düşümü yapılmamışsa, polisin bilgilendirilmesi isteniyor.
Banka kartlarını kopyalayarak 2.5 milyonluk vurgun yaptılar

Polisin tespit ettiği son yöntem ise kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihazla gerçekleştiriliyor. Daha çok benzin istasyonlarındaki marketlerde yaşandığı öne sürülen yöntemle şüpheli, cihazı avuç içinde tutuyor. Ülkemizde satışı yasak olan cihaz, banka kartı geçirildiği anda kopyalama yapıyor. Şifre girerken ise gizlice gözle takip yapılıyor.

Etiketler: 7 POS makinesi , ATM kamera , çipli kart
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