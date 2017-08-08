'Banka kârları ilk çeyrekte çok yüksekti'

Banka kârları ilk çeyrek çok yüksekti, ikinci çeyrekte normalleşmeye başladı, sene sonunda ortalama büyüme yüzde 15-20 arasında olur

Sektörde KGF'de 313,000 müşteriye 207 milyar TL kullandırıldı



Sermaye piyasalarını geliştirmemiz şart, banka bonoları ağırlıklı olarak yurtdışından finansman sağlayabilecek menkul kıymetleştirme programı

Bunun üzerine mevzuat çalışmaları devam ediyor, bunun piyasaya gelmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz



Bankacılık sektörünün kârlılığı makul bir seviyededir, bunun da devam edeceğini düşünüyoruz

Bankaların TL cinsi Tier 2 tahvil ihraçlarını çok olumlu buluyoruz, bazı bankaların da yapacağını düşünüyoruz

Kredilerde başlanan yavaşlama ile son dönemde faizler aktif ve pasifte aşağı hareket etmeye başladı

BDDK, TCMB ve ekonomi yönetimi ile iyi bir işbirliği içindeyiz, şu anda beklediğimiz bir şey yok ama zorunlu karşılıkları indirmelerini isteriz



İkinci çeyrekte bankaların şube sayısında bir artış başladı, en azından düşüş durdu

Sektörde genel küçülmeden dolayı şube kapama, eleman çıkarma söz konusu değil

Faizlerin aşağı yönlü olmasını sağlayacak operasyonel giderlerin düşmesi için elimizden geleni yapacağız