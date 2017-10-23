Banka hisseleri yatırımcıyı üzdü

Bankacılık endeksinde en sert günlük düşüşü yüzde 2.43 ile Halk Bankası kaydederken, sırasıyla Vakıflar Bankası yüzde 2.17, Garanti Bankası yüzde 2.41, TSKB yüzde 1.41, İş Bankası yüzde 2.00, Akbank yüzde 1.94, Yapı ve Kredi Bankası hisseleri yüzde 1.79 değer kaybetti.

Türk varlıkları haftanın ilk işlem gününde geriledi. Türkiye 10 yıllık hazine tahvillerinin faizleri sert yükselirken, Dolar/TL kuru 3.71'li seviyeleri gördükten sonra 3.69 TL’ye geriledi.

Uzmanlar düşüşte çok belirgin bir nedenin olmadığını, haftasonu Türk banlarına yönelik haberlerin de BDDK ve SPK tarafından yalanladığına dikkat çekti.