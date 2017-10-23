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Banka hisseleri yatırımcıyı üzdü

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
23.10.2017 - 15:09 | Son Güncelleme:

Türk bankacılık hisse senetleri haftaya sert düşüşlerle başladı. Borsa İstanbul (BIST) Bankacılık Endeksi, TSİ 15:00'te yüzde 2.08 ekside yaklaşık 167,416 puana geriledi. Gösterge endeks, Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğinden bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Bankacılık endeksinde en sert günlük düşüşü yüzde 2.43 ile Halk Bankası kaydederken, sırasıyla Vakıflar Bankası yüzde 2.17, Garanti Bankası yüzde 2.41, TSKB yüzde 1.41, İş Bankası yüzde 2.00, Akbank yüzde 1.94, Yapı ve Kredi Bankası hisseleri yüzde 1.79 değer kaybetti.

Türk varlıkları haftanın ilk işlem gününde geriledi. Türkiye 10 yıllık hazine tahvillerinin faizleri sert yükselirken, Dolar/TL kuru 3.71'li seviyeleri gördükten sonra 3.69 TL’ye geriledi.

Uzmanlar düşüşte çok belirgin bir nedenin olmadığını, haftasonu Türk banlarına yönelik haberlerin de BDDK ve SPK tarafından yalanladığına dikkat çekti.

Etiketler: Banka hisseleri , Borsa , Hisse düşüş
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