Bank of America ve Wells Fargo bilançolarını açıkladı

Amerikalı yatırım bankacılığı devlerinden Bank of America ve Wells Fargo, 2017 yılının üçüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.



Bank of America'dan yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,3 artarak 5,6 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 4,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,41 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,48 dolara çıktı.

Ayrıca, Bank of America'nın 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın temmuz-eylül döneminde göre, yüzde 0,9 artarak 21,8 milyar dolara ulaştı. 2016'nın aynı döneminde bankanın geliri 21,6 milyar dolar olmuştu.

Olumlu gelen bilanço verilerinin ardından Bank of America'nın hisseleri New York borsasının açılışını takiben yüzde 1,8 değer kazanarak 25,89 dolara kadar yükseldi.

WELLS FARGO

ABD'nin bir diğer yatırım bankacılığı devi Wells Fargo'dan yapılan açıklamada ise, bankanın net karının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 4,6 milyar dolara gerilediği bildirildi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 5,6 milyar dolar net kar duyurmuştu.

Bu dönemde, kurumun hisse başına karı da 1,03 dolardan 0,84 dolara geriledi.

Ayrıca, Wells Fargo'nun 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,8 düşüşle 21,9 milyar dolara geriledi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 22,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Olumsuz gelen bilanço verilerinin ardından, Wells Fargo'nun hisseleri New York borsasının açılışını takiben yüzde 4,2 değer kaybederek 52,84 dolara kadar düştü.



