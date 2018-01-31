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    'Bank Asya'ya para yatırıyoruz' diye ilan verdiler, gözaltına alındılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.01.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    "Bank Asya'ya para yatırmak için" başlığıyla bir internet sitesinde arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satarak Bank Asya'ya para yatıran 36 kişi için gözaltı kararı çıktı. 

    Bank Asyaya para yatırıyoruz diye ilan verdiler, gözaltına alındılarİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması çağrısının ardından, örgüt üyelerinin verdikleri ilanlarda “Bank Asya için” diyerek taşınır taşınmaz malları sattıkları ve paraları Bank Asya’ya yatırdıkları yönünde bilgileri edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

    İnternette ilanlar incelendiğinde, “Lüks dairemiz Bank Asya için satılıktır”, “Dededen kalma arsamız Bank Asya için satılıktır”, ”Fotoğraf makina objektifim Bank Asya  için satılıktır” şeklinde ilanlar bulundu.

    Bu şekilde ilan vererek elde ettikleri paraları Bank Asya’ya yatıran 36 kişi belirlendi. Tespitlerin ardından 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonun hedefindeki 36 kişiden 20’si yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: FETÖ , Bank Asya , internet , ilan , son dakika
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