MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Bangladeş'te “Chikungunya” salgını

    Bangladeş'te “Chikungunya” salgını

    İHA
    01 Ağustos 2017 - 21:28Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 21:28

    Bangladeş’in başkenti Dakka’da sivrisinekler tarafından taşınan Chikungunya adlı tehlikeli bir virüs salgını ortaya çıktı.

    Son bir aydır yayılan sivrisinekler tarafından taşınan Chikungunya virüsü salgını nedeniyle Dakka’da yaşayanlar büyük tehlike altında. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, vatandaşları son derece dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

    "ÖLMEK DAHA İYİ GELİR"

    Dakka Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan geçici hastanelerde virüsten etkilenenlere bedava tedavi hizmeti verildiği belirtildi. Chikungunya hastalığı geçiren Kazi Faisal, “Bir haftadır yatıyorum. İlk olarak ateşim vardı ancak sonradan baş ağrısı, vücut ağrısı ve deri soyulması orta çıktı. Vücudum öyle ağrıyor ki yaşamaktansa ölmek daha iyi gelir sanki” şeklinde konuştu.

    ENDİŞE YARATTI

    Chikungunya humması, Afrika'nın ve Güney Asya'nın tropik ülkelerinde sık salgınlarla ortaya çıkan kendini geri besleyen ateşli bir virüs hastalık. Hastalık, Batı ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanındaki ılıman bölgelerde son zamanlarda endişeye neden oldu.

    Etiketler: Chikungunya , BANGLADEŞ , salgın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri