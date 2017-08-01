Bangladeş'te “Chikungunya” salgını

Son bir aydır yayılan sivrisinekler tarafından taşınan Chikungunya virüsü salgını nedeniyle Dakka’da yaşayanlar büyük tehlike altında. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, vatandaşları son derece dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

"ÖLMEK DAHA İYİ GELİR"

Dakka Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan geçici hastanelerde virüsten etkilenenlere bedava tedavi hizmeti verildiği belirtildi. Chikungunya hastalığı geçiren Kazi Faisal, “Bir haftadır yatıyorum. İlk olarak ateşim vardı ancak sonradan baş ağrısı, vücut ağrısı ve deri soyulması orta çıktı. Vücudum öyle ağrıyor ki yaşamaktansa ölmek daha iyi gelir sanki” şeklinde konuştu.

ENDİŞE YARATTI

Chikungunya humması, Afrika'nın ve Güney Asya'nın tropik ülkelerinde sık salgınlarla ortaya çıkan kendini geri besleyen ateşli bir virüs hastalık. Hastalık, Batı ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanındaki ılıman bölgelerde son zamanlarda endişeye neden oldu.