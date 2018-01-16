Bandırmalılar İl Olmayı Bekliyor

Hürriyet gazetesi öncülüğünde Taş Yapı sponsorluğunda Türkiye’nin birçok farklı noktasında gerçekleştirilen ekonomi zirvesi bu kez lojistik, ulaşım, sanayi ve tarım ile ön plana çıkan Bandırma’da düzenlendi. Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası’nın işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede, Bandırma’nın ekonomik durumu, yatırımlar ve gelişiminin yanı sıra il olma konusu gündeme geldi.

Dursun Mirza, deniz kıyısında olmanın, konumunun sağladığı avantajlar ve ekonomik gelişmişliği ile Bandırma’yı, tarihin her döneminde ilgi odağı olduğunu kaydetti. Mirza, şöyle konuştu: “Demiryolu ve liman bağlantısı, Bandırma’nın ticari potansiyeline çok büyük katkılar sağlamış ve ekonomik alanda çok güçlü bir gelişme sürecine girmesine yardımcı olmuştur. Bandırma Limanı ticarette büyük rol üstleniyor. Yıllık 4.5 milyon ton kapasitesi ile İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki ikinci, ülkemizin beşinci büyük limanıdır. Balıkesir ilinden yapılan ihracatın yüzde 90’ını karşılayan Bandırma Limanı’nın yıllık ortalama ticaret hacmi ise 800 milyon dolardır. Bandırma konumu ve yakaladığı gelişmişlik çizgisi ile bölgenin bir çekim merkezidir.”

Bölgenin üretim gücüne de değinen Dursun Mirza, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bölgede kurulan İMES Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma ve tüm bölgenin geleceğini değiştirecek bir özellik taşımaktadır. Bölgede çok ciddi bir sanayileşme yaşanacaktır. Halkımızın refahı ve ülkemizin gelişimi için, ülke ekonomisinin güçlenmesi gerekmektedir. Çevreye saygı göstermeyen sanayi tesislerinin yapımına asla izin veremeyiz. Sanayi için en önemli gereksinimlerden biri enerjidir. Son yıllarda adeta enerji üssü olma yolunda adımlar atılıyor. Rüzgar enerji santralleri ve doğalgaz çevrim santralleri ile kentimize temiz enerji üretimi konusunda önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bandırma Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen güneş enerjisi santrali de, ilçemizdeki temiz enerji potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda önemli bir adımdır. Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar Projesi (BALO) kapsamında Bandırma OSB’yi demiryolu ile Bandırma Limanı’na bağlama konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. BALO, Anadolu’da üretilen ihraç ürünlerinin demiryolu ve denizyolu kullanılarak Avrupa’ya ulaştırılmasını hedeflemektedir. Bu bakımdan Bandırma büyük bir lojistik merkezi haline gelecektir.”

Bandırma ekonomisinde tarım sektörünün de önemini vurgulayan Mirza, meteorolojik özellikleri, çok

çeşitli tarımsal ürün üretimine dönüştüğünü söyledi. Bandırma’dan Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine birçok ürün ihraç edildiğini söyleyen Mirza, “Dondurulmuş balık, ıstakoz, karides, midye, yengeç gibi kabuklu su ürünleri ile kurbağa ve kara salyangozu gibi ürünlerin ihracı da yapılmaktadır. Bandırma ekonomisinde önemli bir diğer sektör de turizmdir. Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı, Ergili Mahallemizdeki Daskyleion Antik Kenti kazıları, Düzler’de bulunan Kyzikos kazıları, Kapıdağ’da doğa turizmi, Erdek’te deniz turizmi, Gönen ve Manyas’ta termal turizm bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir. Buna bağlı olarak otelcilik sektörü de son yıllarda kentimizde bir atılım yaşamaktadır” şeklinde konuştu.