Bandırma’da 3’lü infaza 3 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ayyıldız Mahallesi’ndeki Son Kurşun Atını yakınında, dün bir çoban tarafından 1’i otomobil içerisinde 2’si ise aracın yakınında olmak üzere 3 ceset bulundu. Cesetleri görünce şoke olan çoban hemen Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı’na bilgi verdi. Kısa süredegelen jandarma ekipleri, baş, göğüs, sırt ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla öldürülen kişilerin cesetlerini Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ardından yapılan kimlik kontrollerinde öldürülen kişilerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İhlan Küçükşahin ile 19 yaşındaki Özgür Güven olduğunu belirledi. Yapılan incelemede öldürülen kişilerde İlhan Küçükşahin’in 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Cesetler daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatan jandarma, bugün Bandırma’da bir eve yaptığı baskında, şüpheli olarak K.Y., F.A., Ş.A.’yı gözaltına aldı.

Suçlarını kabul ettikleri öne sürülen şüphelilerin, silah satmak için buluştukları Demir, Güven ve Küçükşahin ile bozuk olan bir tabanca yüzünden tartıştıklarını bu nedenle,önce sürücü koltuğunun yanında oturan Sinan Demir’i,ardından ise kaçmaya çalışan Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin’i öldürdüklerini söylediği ifade edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin cinayet sonrası denize attıkları 3 tabanca ise güvenlik güçleri tarafından çıkartılıp emanete alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.