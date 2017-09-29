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    Bandırma’da 3 kişi, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

    DHA
    29.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde 2’si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

    Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tespit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



    Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bandırma’da 3 kişi, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

    KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

    Öldürülen kişilerin Sinan Demir (45), Özgür Güven (19) ve İlhan Küçükşahin (30) olduğu belirlendi.

    Etiketler: Balıkesir , Bandırma , silahlı saldırı
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