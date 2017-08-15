Burkina Faso'da restorana yönelik terör saldırısında yaralanan THY Burkina Faso İstasyon Şefi Mustafa Çelik, Türkiye'ye getirildi.



Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan ve aralarında biri Türk 18 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ayağından yaralanan Çelik'i taşıyan THY'nin tarifeli uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Çelik,THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve çalışma arkadaşları tarafından karşılandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Aycı, bundan sonra da Afrika'da ve dünyanın her yerinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dünyada giderek artan terör risklerine karşı yeni tedbirlerin alınmasının gerekliliğine işaret eden Aycı, küresel operasyon yapan bir şirket olarak küresel riskleri anlamanın ve bunları anlayarak, tedbir alarak yönetmenin son derece önemli bir iş olduğuna dikkati çekti.

Terörün artık yeri ve zamanı olmadığını anlatan Aycı, şunları kaydetti: "Mustafa bey kardeşim orada buna maruz kaldı. Bizim ekibimiz oradan çok kısa bir süre önce ayrılmıştı ama Mustafa bunu bizatihi yaşadı. İnşallah tedbirlerimizi alarak bu riskleri minimuma indirmek görevimiz. Allah beterinden saklasın. Mustafa'yı da Allah ailesine bağışlasın, burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Orada tabii bir başka şirketin mensubu ölenler arasındaydı. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

'Saldırı 15-20 dakika sürdü'

Mustafa Çelik ise saldırının 15-20 dakika sürdüğünü söyledi. İnsanın yuvaya dönmesinin her haliyle güzel olduğunu anlatan Çelik, "O şirkette bulunan arkadaş da hemen yanımdaydı. Beni en çok etkileyen olay o oldu. Vücuduyla bana siper oldu desem yeri var. Ben önünde, o arkada olmuş olsaydı, bugün benim cenazem gelip, o yaşamış olacaktı. Tam tersi bir olay gerçekleşti. Allah ailesine sabır versin. Bildiğim kadarıyla 2 çocuğu var. Beni etkileyen o oldu. 18 insanın vefat ettiği bir olaydan sağ olarak memlekete dönmek güzel" ifadelerini kullandı. Saldırıda Mehmet Fatih Okur hayatını kaybetmişti. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden olan Okur, Burkina Faso'da işçi olarak çalışıyordu. Okur, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eşi Zeynep Çelik'in de yanında bulunduğu Mustafa Çelik, daha sonra uçaktan sedyeyle indirilerek ambulansla tedavisinin devam edeceği hastaneye sevk edildi.