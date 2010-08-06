Bambaşka Beşiktaş

Rakip 10 kişi kaldı…

Rakip 9 kişi kaldı…

Bunlar galibiyete çamur olamayacağı gibi ortaya çıkan futbola da bahane değil…

Schuster Başkan’ın dediği gibi Beşiktaş’ın maç seçme hakkı yok. Görev tamamlıyor…

Tribündeki seyirci bunun farkında…

Bazı ağabeylerimiz yerden yere vursa da haksızlık yapıyor…

Hazırlık aşamasında yaşanan sıkıntılar, ileriyi net görebilmek için çok değerli veriler…

Nitekim dün de buna benzer bir maç oynandı…

Beşiktaş’ın eksikleri var…

Yok değil…

Sahanın tamamına yayılarak rakibe çok boş alan bırakıyor…

İkili mücadele sonunda rakip oyuncuların yaptığı boş koşulara cevap verilmiyor…

Plzen’li futbolcular 9 kişi kaldığı anda bile Beşiktaş yarı alanında bomboş topla buluşabildi…

Rehavet elbette var olan bir durum, fakat oyun disiplinini gard olarak düşünürsek, bir boksör asla gardını düşürmemeli. Sonu kötü olabilir!

Hücum aksiyonlarında şimdilik yalnızca Quaresma önderliğinde gelişmesi, alternatifleri azaltıyor…

Guti’nin ilkonbirde yerini alması hem Quaresma’yı hem de Beşiktaş’ı rahatlatacak…

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Son yıllarda yetişmiş en yetenekli yerli futbolcu…

Necip Uysal…

Savunma ve hücum dengesini aynı oranda gerçekleştirebilen ender futbolculardan biri...

Dünya futbolunda örneği, Lampard, Gerard…

Şuana kadar Beşiktaş formasıyla oynadığı tüm maçlarda hep verimli işler yaptı…

Ve sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor…

Ona diyebileceğim tek şey daha fazla şut atması gerektiği…

Biraz daha cesaret kazandığında eminim onu da yapacaktır…

Beşiktaş’ın altın çocuğu Guti’den çok şeyler öğreneceği kesin…

Onları sahada birlikte izlemek büyük keyif olacak…

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Gelelim Quaresma’ya…

Büyülenmemek mümkün değil…

Onun gibisi Türkiye topraklarına gelmedi…

Hagi, Ortega, Alex, Anelka, Carew gibi değil, çok farklı…

Bambaşka bir tadı var…

Adeta topla dans ediyor…

Top ayağındayken yapacaklarını tahmin etmek söz konusu değil…

Bazen yeteneklerini kendi bile kontrol edemiyor…

Bu sene çok can yakacağını zaten tahmin ediyorduk…

Oynadığı maçlarda attırdığı goller ve attığı gol, yaptırdığı penaltı, rakibinin kırmızı kart görmesine neden olması, şimdiden bizleri haklı çıkartıyor…

Tribünden aldığı destek kaybettiği özgüvenini geri getirmeyi başarmış…

Karşımızda sıfır kilometre Q7 var…

Taraftarın artık stadyum çıkışlarında yüzü gülüyor…

Yanlış anlamayın galibiyetten değil…

Ne yapacağı belli Beşiktaş’tan sonra artık sürprizlerle dolu bir Beşiktaş var…