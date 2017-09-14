Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Terfi beklerken emekli edildi! Şimdi kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor

    Terfi beklerken emekli edildi! Şimdi kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:36

    Balyoz davası nedeniyle yargılanıp hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa emekli edilmişti. Eryaşa şimdi elinde silah Hint Denizi'nde bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor.

    Balyoz Davası'nda 21 yıl hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa, Anayasa Mahkemesi, İstanbul Askeri Casusluk Davası'na dair geç karar verdiği için, Albay Eryaşa 5 yıl 7 aylık hapis cezasının infaz süresini tamamladı ve tahliye oldu.

    Koray Eryaşa tahliye olmasının ardından Silahlı Kuvvetler'deki görevine devam etmek istedi. Terfi etmeyi ve amiral olmayı bekliyordu ancak emekli edildi.

    Sputnik'de yer alan habere göre, sivil hayatta yaşam mücadelesine devam eden Emekli Kurmay Albay Koray Eryaşa, şimdi bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor.

    Balyoz davasında önce hapis cezası alan daha sonra tahliye olan Kurmay Albay Koray Eryaşa'nın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı tartışma yarattı.

    Davalar boyunca Eryaşa'nın avukatlığını yapan Murat Ergün, Koray Eryaşa'nın gemideki nöbet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Terfi beklerken emekli edildi Şimdi kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor

     

    Etiketler: Koray Eryaşa , balyoz mağduru , korsan gemisi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri