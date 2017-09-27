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    Hürriyet >Gündem>Baluken için 47 yıl hapis istendi

    Baluken için 47 yıl hapis istendi

    Ahmet ÜN / DHA
    27.09.2017 - 23:43 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 23:43

    HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmezken, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı 47 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

    Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 30 Ocak'ta tahliye edilmesine rağmen yapılan itirazla 21 Şubat'ta yeniden tutuklanan Baluken'in tutuklu yargılandığı davaya dün devam edildi. Diyarbakır'daki 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Cezaevi'nde tutulan Baluken SEGBİS üzerinden katıldı.

    Davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Baluken'in katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşler, yaptığı açıklamalarla, 'örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek' suçlarını işlediğini belirterek 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, Baluken hakkında ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ iddiasıyla açılan davanın ise suçun yasal unsurları gerçekleşmediği gerekçesiyle düşürülmesini talep etti.

    Etiketler: idris baluken , HDP , gazetehaberleri
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