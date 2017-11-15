'Balona röveşata...' Ronaldo hayranı çıktı...

Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona röveşata atmaya çalıştığı görüntüyle sosyal medyada fenomen olan 22 yaşındaki Gülbey Türkücü'nün, Real Madrid'de oynayan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hayranı olduğu ortaya çıktı. Bu arada Gülbey'in ailesi, oğullarından 3 aydır haber alamadıklarını belirterek, atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı.

OĞULLARINI ARIYORLAR



Balona röveşata atmaya çalışırken kameraya yansıyan ve görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Gülbey Türkücü'nün Kahramanmaraş Elbistanlı olduğu ancak 3 aydır ailesiyle görüşmediği ortaya çıktı. 25 Ağustos'tan beri kayıp olan gencin ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu, polisin 11 Ekim'de Ankara'da Gülbey Türkücü'yü bulduğu ancak gencin "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği öğrenildi. Gülbey Türkücü'nün annesi Ayşe Türkücü, oğlunu bulabilmek için atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Görüntülerdeki kişinin oğlu olduğunu fark eden anne Ayşe Türkücü, oğluna ulaşmak için programa katılıp, yardım istedi.

'DERS YAPMAZ, TOP OYNARDI'



Gülbey'in hayatı ise tam bir dram.. Annesi Ayşe Türkücü (48), Gülbey henüz 6 aylıkken eşinden ayrılmış. Daha sonra ikinci evliliğini yapan kadının bu evlilikten de 2 çocuğu olmuş. Annesi ve üvey babasıyla Elbistan'da yaşayan Gülbey Türkücü'nün bir süre Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü de ortaya çıktı. Teyzesi Serpil Kılıç, Gülbey'i şöyle anlattı: "Gülbey küçük yaştan beri top oynamaya düşkündü. Ders yapmaz, top oynardı. Öğretmenleri hep şikayet ederdi. Elinden tutan biri olsaydı belki iyi bir futbolcu olabilirdi. Ortaokulu dışarıdan bitirdi. Askere gitti fakat 3 ay sonra çürük raporu verdiler" Futbola düşkün olan Gülbey Türkücü'nün sosyal paylaşım sitesi Facebook adresindeki hesabını bile kendi ismiyle değil, 'ronaldo. ciristiyano' diye yazması dikkat çekti.