Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Balkonunda uyuşturucu komasına girdi

    Balkonunda uyuşturucu komasına girdi

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
    07.10.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde inşaat halindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde kullanan ve evin balkonunda komaya giren 24 yaşındaki Hakan C., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen sıva ustası 24 yaşındaki Hakan C., inşaat halindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede uyuşturucu madde kullandı.

    Evin balkonun komaya giren ve yerden kalkamaz hale gelen genci gören çevredeki apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı.

    Ekipler, kilitli olan kapıyı açarak sağlık ekiplerini içeriye çağırdı. Komaya giren Hakan C., ilk müdahale ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gazete , uyuşturucu , balkon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri