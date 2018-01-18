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    Balkondan düşen davul fırından son anda kurtuldu

    İHA
    18.01.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Efeler ilçesinde, etkili olan fırtınayla birlikte balkondan sokağa düşen elektrikli fırın az daha bir kişinin canına mal oluyordu. Fırından önce düşen kağıt parçalarını fark ederek hızını artıran şahıs ölümden birkaç saniye ile kurtuldu.

    Olay, bu sabah saat 09.21 sıralarında Efeler ilçesi 1955 Sokakta meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan şahıs, sokakta yürüdüğü sırada balkondan üzerine düşen kağıt parçalarını fark edince dönüp arkasına baktı. Apartmanın üst katındaki bir dairenin balkonundan üzerine doğru gelen büyük karton kutu ve elektrikli fırını gören şahıs, hızını artırarak kilolarca ağırlığındaki fırının başına düşmesinden birkaç saniyeyle kurtuldu.

    Şahsın olası bir yaralanma veya ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen bir kadının fırtına nedeniyle şemsiyesini kapatma zorunda kalması ve şahsın düşen kağıt parçaları sayesinde balkondan yola düşen fırını fark ederek ölümden kurtulması anları yer aldı.

    Etiketler: aydın , fırın , blkon
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