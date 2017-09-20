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    Balkonda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküm kaçtılar

    İHA
    20.09.2017 - 23:29 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:45

    Adana’da, kimliği belirsiz iki kişi evinin balkonunda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküp kaçtı. Suratı yanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

    Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak’ta müstakil evin balkonunda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar evinin balkonunda oturup çevreyi izliyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi Sabırlar’ın yanına geldi. Kimliği belirsiz iki kişiyi Sabırlar’ın suratına iki bardak kezzap dökerek motosiklete binip olay yerinden hızla kaçtı.

    Yardım çığlıkları atan adamın imdadına komşuları yetişti. Komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Suratı yanan yaşlı adam Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Polis olayı gerçekleştiren iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

    Etiketler: adana , kezzap , olay , Seyhan , son dakika
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