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    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı

    Çağrı ÇOBANOĞLU
    28.09.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:52

    Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki 550 yıllık hakimiyeti, arkasında büyük bir miras bıraktı. Osmanlılar, Balkan ülkelerinin sosyal ve kültürel yaşamına farklı şekillerde girdi. Balkan ülkelerine gittiğinizde mimariden günlük dilde kullanılan sözcüklere, yemek kültüründen müziğe kadar hemen her alanda Türk etkisini görmek mümkün. Bunların yanı sıra Osmanlı'nın etkilediği ancak pek bilinmeyen bir diğer nokta da futbol takımlarının isimleri oldu. Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelerin liglerinde oynayan bazı takımların isimleri Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren kişilerden esinlendi. İşte bunlardan bazıları:

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı

    SULTAN MURAT'I ÖLDÜREN ASKER

    Bunlardan en ilginç olanlarından biri Sırp takımı FK Obiliç. Şu anda amatör lige kadar düşmüş olan bu takımın Sırbistan'ın en üst düzey liginde 1997-98 sezonunda şampiyonluğu var. Ancak bu yazının konusu Obiliç'in başarıları değil isminin kökeni. 1924'te kurulan FK Obiliç takımının ismi, 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Sultanı 1. Murat'ı öldüren Sırp asker Miloş Obiliç'ten geliyor. Obiliç, Sırp kültüründe kahraman olarak görülüyor. Takımın maçlarını oynadığı stadyumda aynı ismi taşıyor. FK Obiliç en başarılı dönemini, Bosna Savaşı'nda yaptığı katliamlarla tanınan Sırp milislerin komutanı Arkan lakaplı Zeljko Raznatoviç'in başkanlığını yaptığı dönemde yaşamıştı.

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı
    Arkan lakaplı Raznatoviç, Bosna Savaşı'ndan sonra FK Obiliç'in başkanı olmuştu.

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı
    Arkan'ın milis kuvvetlerinin adı 'Kaplanlar'dı.

    Sırbistan'dan bir başka örnek de FK Vojvodina takımı. Sırp Süper Ligi'nin takımlarından FK Vojvodina'nın maçlarını oynadığı stadyumun adı Kara Yorgi'dir. Kara Yorgi, 1804-1813 yılları arasında Osmanlı yönetimine karşı yapılan Birinci Sırp Ayaklanması'nın lideridir.

    'HAYDUTLAR TAKIMI'

    Hırvatistan'ın en güçlü futbol takımlarından Hajduk Split'in ismi ise Osmanlı'ya karşı savaşan milislerden esinlendi. Hajduk'un Türkçesi ise haydut. Aynı kelime bir taraf için kahramanlıkla özdeşleşirken, diğer tarafta kanun kaçağı anlamına geliyor.

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı
    Hajduk Split takımının 1912 yılından bir fotoğrafı.

    İSKENDER BEY

    Beşiktaş'ın 2 sezon önce Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Arnavutluk'un Skenderbeu takımı da bir başka örnek. Skenderbeu yani İskender Bey. Osmanlıların Arnavutluk'a yerleşmesine karşı 25 yıl boyunca savaşmış bir ulusal kahraman. Arnavutluk'un Korçe (Görice) kentinde 1925'te kurulan takımın stadyumu da bu tarihi şahsiyetin ismini taşıyor. İskender Bey, Arnavut milliyetçiliğinin önde gelen sembollerinden biri.

    BULGAR ŞAİR VE İSYANCI

    Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımının ismi de Bulgar şair Hristo Botev'den gelir. Botev, Osmanlı idaresine karşı bağımsızlık savaşı verirken 1876 yılında 28 yaşında hayatını kaybetti ve Bulgar tarihine geçti.

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı
    Bulgar şair Hristo Botev ve adı Levski Sofia takımına verilen Vasil Levski'nin grafitileri.

    35 yaşındayken 1873'te Osmanlılar tarafından asılarak idam edilen Bulgar isyancı lider Vasil Levski de Bulgaristan'ın en popüler futbol takımlarından biri olan başkent ekibi Levski Sofya'ya isim olmuştur.

    Balkan futbolunda Osmanlı isyanı
    Levski Sofia taraftarları

    Etiketler: balkan , futbol , osmanlı , sırp , bulgar , hajduk
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