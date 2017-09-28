Balkan futbolunda Osmanlı isyanı





SULTAN MURAT'I ÖLDÜREN ASKER

Bunlardan en ilginç olanlarından biri Sırp takımı FK Obiliç. Şu anda amatör lige kadar düşmüş olan bu takımın Sırbistan'ın en üst düzey liginde 1997-98 sezonunda şampiyonluğu var. Ancak bu yazının konusu Obiliç'in başarıları değil isminin kökeni. 1924'te kurulan FK Obiliç takımının ismi, 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Sultanı 1. Murat'ı öldüren Sırp asker Miloş Obiliç'ten geliyor. Obiliç, Sırp kültüründe kahraman olarak görülüyor. Takımın maçlarını oynadığı stadyumda aynı ismi taşıyor. FK Obiliç en başarılı dönemini, Bosna Savaşı'nda yaptığı katliamlarla tanınan Sırp milislerin komutanı Arkan lakaplı Zeljko Raznatoviç'in başkanlığını yaptığı dönemde yaşamıştı.



Arkan lakaplı Raznatoviç, Bosna Savaşı'ndan sonra FK Obiliç'in başkanı olmuştu.



Arkan'ın milis kuvvetlerinin adı 'Kaplanlar'dı.

Sırbistan'dan bir başka örnek de FK Vojvodina takımı. Sırp Süper Ligi'nin takımlarından FK Vojvodina'nın maçlarını oynadığı stadyumun adı Kara Yorgi'dir. Kara Yorgi, 1804-1813 yılları arasında Osmanlı yönetimine karşı yapılan Birinci Sırp Ayaklanması'nın lideridir.

'HAYDUTLAR TAKIMI'

Hırvatistan'ın en güçlü futbol takımlarından Hajduk Split'in ismi ise Osmanlı'ya karşı savaşan milislerden esinlendi. Hajduk'un Türkçesi ise haydut. Aynı kelime bir taraf için kahramanlıkla özdeşleşirken, diğer tarafta kanun kaçağı anlamına geliyor.



Hajduk Split takımının 1912 yılından bir fotoğrafı.

İSKENDER BEY

Beşiktaş'ın 2 sezon önce Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Arnavutluk'un Skenderbeu takımı da bir başka örnek. Skenderbeu yani İskender Bey. Osmanlıların Arnavutluk'a yerleşmesine karşı 25 yıl boyunca savaşmış bir ulusal kahraman. Arnavutluk'un Korçe (Görice) kentinde 1925'te kurulan takımın stadyumu da bu tarihi şahsiyetin ismini taşıyor. İskender Bey, Arnavut milliyetçiliğinin önde gelen sembollerinden biri.

BULGAR ŞAİR VE İSYANCI

Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımının ismi de Bulgar şair Hristo Botev'den gelir. Botev, Osmanlı idaresine karşı bağımsızlık savaşı verirken 1876 yılında 28 yaşında hayatını kaybetti ve Bulgar tarihine geçti.



Bulgar şair Hristo Botev ve adı Levski Sofia takımına verilen Vasil Levski'nin grafitileri.

35 yaşındayken 1873'te Osmanlılar tarafından asılarak idam edilen Bulgar isyancı lider Vasil Levski de Bulgaristan'ın en popüler futbol takımlarından biri olan başkent ekibi Levski Sofya'ya isim olmuştur.



Levski Sofia taraftarları