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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Balkabaklı tatlı gözleme

21 Ocak 2014

Kabakları yıkayıp kuşbaşı et formunda doğrayarak toz şekerle birlikte çelik tencereye koyun.

Şekerli kabağı oda sıcaklığında en az 2-3 saat kadar bekletin. Böylece kabak kendi suyunu salacak ve daha da lezzetli hale gelecektir. Üzerine Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan su ekleyip kısık ateşte iyice ezilinceye kadar pişirin.
Tarçın ve dövülmüş fındığı da ekleyip karıştırın. Çatalla iyice ezip soğuması için bir kenarda bekletin. Yufkalardan birini tezgahın üzerine yayıp uçlarını ortada birleştirerek zarf şeklinde bir kare oluşturun.
Kare yufkayı ikiye bölüp dört adet kare yufka elde edin. Yufkaların üzerine balkabaklı harçtan koyup yufkaları ikiye katlayın. Dikdörtgen şeklinde gözlemeler hazırlayın. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Balkabaklı gözlemeleri saçta ya da teflon tavada önlü arkalı kızartın.
Pişen börekleri üzerlerine sıcakken tereyağı sürdükten sonra üzerlerine pudra şekeri ve kakao serpin ve servis tabağına alın.

Malzeme listesi

2-3 adet hazır yufka
İç harcı için;
3-4 dilim tatlı balkabağı
1 su bardağı ince çekilmiş fındık içi
(ceviz içi de kullanabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için;
30-50 gr tereyağı

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