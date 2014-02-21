Balkabaklı haşhaşlı mafin

Üzerine 1 su bardağı su eklenip kısık ateşte, kabak iyice yumuşayıncaya kadar haşlandıktan sonra ocaktan alınır.

Varsa suyu süzülüp ılık hale gelmesini beklenir. Ilık hale gelince çatalla ezilip bir neskafe fincanına doldurulur. Bu tatlı için 1 neskafe fincanı dolusu şekersiz balkabağı püresi kullanacağız.

Diğer taraftan, oda sıcaklığında bekleyen yumurta ve süt derin bir karıştırma kabına koyulur. Esmer toz şeker ve eritilip ılıtılmış yağ da eklenip çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpılır. Üzerine püre halindeki balkabağı, vanilya, ceviz ve haşhaş ilave edilip tekrar karıştırılır.

Son olarak kabartma tozu, un ve diğer un karışımı aktarılıp çatal ya da tel çırpıcıyla karıştırılmaya devam edilir. Varsa 1 tatlı kaşığı toz ya da rendelenmiş muskat da ilave edilebilir.

Sonuçta kek hamurundan daha katı, neredeyse patates püresi kıvamında bir hamur elde edilir. Zaten mafin hamuru kek hamurundan daha katı olur.

Mafin kalıpları sıvıyağla iyice yağlanır. İçlerine ikişer yemek kaşığı dolusu hamur koyulur. (Ağızlarında kabarma payı bırakılmalı.) 12-13 adet mafin 5 dakika önceden 200 dereceye ve alt üst konumuna ayarlanmış fırında 25 dakika pişirilip çıkarılır. Ilık hale gelmesi beklenip kalıplardan çıkarıldıktan sonra servise sunulur.

Malzeme listesi

1 neskafe fincanı dolusu kabak püresi (yaklaşık 150 gr balkabağı yeterli)

1,5 neskafe fincanı esmer toz şeker (Kahverengi toz şeker de kullanabilirsiniz.)

1 adet yumurta

1 neskafe fincanı süt

50 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin

1 neskafe fincanı un

1 neskafe fincanı kepekli un karışımı (Çavdarlı ya da yulaflı un karışımı da

kullanabilirsiniz.)

2 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı

toz haşhaş

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya