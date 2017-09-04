Balıkta ilk gece bereketli olamadı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından denize açılan tekneler ilk tuttukları balıkları Beylikdüzü Gürpınar’daki Su Ürünleri Hali’ne getirdi.

Sezonun ilk balığı tekneden inmeden satıldı. Balıkçılar sezon açılışının kurban bayramına denk gelmesinden dolayı, ilk gün çoğu teknelerin denize açılmaması nedeniyle tezgahlarda pek balık olmadı. Balıkçılar Pazar gecesi denize açılarak ilk tuttukları balıkları sabah saatlerinde balık haline getirdi. İlk gece ay ışığı nedeniyle çok bereketli olmadı.



Ancak balıkçılar sezondan umutlu. Baba Ali teknesinin reisi Bahri Tezcan (52) “Gece Marmara denizine açıldım. Deniz bu yıl bereketli olacak. Marmara açıkları deniz kaynıyor. Ancak gece ay ışığı vardı. Balıklar bu nedenle denizde dağınık durdu. İlk gün iyi balık toplayamadık. Sabah kadar yaklaşık 100 kasa balık yakaladık. Normal zamanda 700-800 kasa balık tutuyoruz. Denizde bu yıl istavrit ve hamsi bolluğu var. İlk gün balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek olacak. Üç dört gün içinde işler normale döner” dedi.



KASALAR İLK GÜN KAPIŞILDI



Balık halinde 35 yıldır komisyonculuk yapan Mahmut Uçan ise umutlu konuşarak “Balık hali bayram dolayısıyla kapalıydı. Sabah açıldı, balıkçı esnafı kalabalık geldi. Tekneler yanaşmaya başladığında esnaf teknelere atlayıp kaptıkları kasaları gittiler. İlk gece ay ışığı nedeniyle balık çok olmadı. Ancak denizden gelen haberler güzel. Marmara’da 50 yıldır doğru düzgün görülmeyen hakiki uskumru sürüleri gören arkadaşlar olmuş. Bu yıl İstanbullular hakiki uskumru yiyecekler” dedi.