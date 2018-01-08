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    Balıkesir'de korkutan deprem

    BALIKESİR (İHA)
    08.01.2018 - 17:18 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.

    Ege'den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

     

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    Etiketler: Son dakika , Balıkesir
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