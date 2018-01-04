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    Balıkesir'de deprem...

    DHA
    04.01.2018 - 08:09 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR’in Sındırgı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 8.3 kilometre.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.53’te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde Hamidiye Köyü’nde kaydedildiğini açıkladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.0 büyüklüğünde ye yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Deprem sabah uyanan Sındırgı ve çevresinde oturanların korkmasına neden oldu. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Etiketler: Balıkesir , Bigadiç
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